Alertă în Sectorul 5, la un fast-food dintr-un centru comercial! Alarmă falsă: De unde provenea mirosul

Update: „In urma verificarilor rezulta ca mirosul provine de la un separator de grasimi (rezervor pentru colectare), in acest caz nefiind o situatie de urgenta”, a transmis ISU.

„In jurul orei 21.40 a fost sesizat faptul ca la un fast-food dintr-un centru comercial din sectorul 5 este perceptibil un miros posibil periculos. La caz s-a deplasat un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri 13 Septembrie, care in urma masuratorilor cu aparatul de detectie nu au constatat valori peste pragul de alarmare. In sprijin a fost solicitat un echipaj al companiei de gaze, prilej cu care au fost realizate noi masuratori, cu acelasi rezultat. Pe durata acestor actiuni, activitatea comerciala a fost sistata.



In continuare au fost efectuate verificari in magazinul alaturat si pe acoperisul constructiei, care este strabatut de o teava de gaze, fara a fi identificate valori peste limite.



In acest moment se verifica si canalele tehnologice, la nivelul carosabilului. La caz actioneaza o autospeciala de pompieri si echipajul CBRN”, a transmis ISU.