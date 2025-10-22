€ 5.0831
Data actualizării: 23:44 22 Oct 2025 | Data publicării: 23:07 22 Oct 2025

Alertă în Sectorul 5, la un fast-food dintr-un centru comercial! Alarmă falsă: De unde provenea mirosul
Autor: Anca Murgoci

incendiu-tren-vagon_87631500 nquam Photos/ George Călin
 

Alertă în Sectorul 5, la un fast-food dintr-un centru comercial!

Update: „In urma verificarilor rezulta ca mirosul provine de la un separator de grasimi (rezervor pentru colectare), in acest caz nefiind o situatie de urgenta”, a transmis ISU.

----

„In jurul orei 21.40 a fost sesizat faptul ca la un fast-food dintr-un centru comercial din sectorul 5 este perceptibil un miros posibil periculos. La caz s-a deplasat un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri 13 Septembrie, care in urma masuratorilor cu aparatul de detectie nu au constatat valori peste pragul de alarmare. In sprijin a fost solicitat un echipaj al companiei de gaze, prilej cu care au fost realizate noi masuratori, cu acelasi rezultat. Pe durata acestor actiuni, activitatea comerciala a fost sistata.


In continuare au fost efectuate verificari in magazinul alaturat si pe acoperisul constructiei, care este strabatut de o teava de gaze, fara a fi identificate valori peste limite.


In acest moment se verifica si canalele tehnologice, la nivelul carosabilului. La caz actioneaza o autospeciala de pompieri si echipajul CBRN”, a transmis ISU.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

