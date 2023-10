Alertă cu bombă la un liceu din Strasbourg. Încă un liceu este amenințat - VIDEO/UPDATE

UPDATE: Elevii liceului Jean-Rostand, situat în cartierul Krutenau din Strasbourg, au fost trimiși acasă. Liceul a fost evacuat din cauza unei amenințări cu bombă la ora 13:02.

Liceul Le Corbusier din Illkirch a fost și el evacuat. Era ora 13.05 când a sunat alerta între zidurile liceului general, tehnologic și profesional. O alertă declanșată la inițiativa directoarei care, potrivit mai multor surse, a fost informată prin mesaje despre prezența unui dispozitiv exploziv în școală.

„Alerta a fost urmată de un mesaj la microfonul directorului în care se specifica că alerta este reală, dar profesorii știau că nu este un exercițiu pentru că am fi fost informați despre acesta”, mărturisește un profesor. Liceul, care educă în jur de 1.800 de elevi și angajează 220 de profesori repartizați în 12 clădiri, a fost evacuat pașnic, prin trei ieșiri. EREA (unitatea de învățământ adaptat regional) învecinată a fost și ea evacuată. Circulația tramvaielor (stația Lixenbuhl este în fața liceului) a fost întreruptă.

Poliția municipală ș națională, a ajuns rapid la fața locului și au putut să asiste la aceste operațiuni. Însă echipa de dezamorsare a poliției naționale, ocupată la liceul Jean-Rostand din Strasbourg, nu a fost la fața locului decât după ora 14.00. Echipa pentru dezamorsare de la Securitate Civilă a fost, de fapt, solicitată de prefectură să efectueze cercetări în cadrul celor două licee din Eurometropolă.

La ordinul poliției, CTS a fost nevoit să întrerupă circulația tramvaielor și autobuzelor care treceau în apropierea liceelor ​​care au făcut obiectul amenințărilor cu bombă.

Pentru liceul Jean-Rostand din Strasbourg sunt afectate liniile de tramvai C, E și F, precum și linia de autobuz 30. Pentru Le Corbusier din Illkirch-Graffenstaden, este doar linia A a tramvaiului care se termină la stația Campus d'Illkirch, conform DNA.

UPDATE: Alerta a fost stabilită la liceul Jean Rostand din Strasbourg. Elevii liceului au fost evacuați. La fața locului se află serviciul de dezamorsare, conform IA1, X.

