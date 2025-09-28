Alegeri Republica Moldova. Apelul Maiei Sandu după ce a votat

Președinta Maia Sandu a votat duminică, la ora 9:00, la alegerile parlamentare din Republica Moldova. După vot, Maia Sandu a oferit declarații, vorbind despre ”primejdia” în care se află Moldova, dar și despre parcursul pro-european al țării.

Apel către cetățeni

”Am votat pentru un Parlament cu care să construim în continuare Moldova europeană. Dragi cetățeni, vă invit să mergeți la vot. Moldova, casa noastră, este în primejdie și are nevoie de ajutor. O puteți salva astăzi cu votul vostru. Mâine ar putea fi prea tarziu. Votul vostru trebuie să decidă soarta țării, nu voturile cumpărate. Haideți să arătăm lumii că suntem oameni demni, care nu își vând țara, să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă țara. Suntem o țară mică, dar voinică”, a spus Maia Sandu.

De asemenea, Maia Sandu a transmis un mesaj către toți cetățenii: „Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de țară. Să meargă cu toții la vot. Mâine ar putea fi prea târziu”.

Mesajul Maiei Sandu pentru Europa

”Rusia prezintă un pericol pentru democrațiile noastre. Democrația noastră este tânără și fragilă dar asta nu înseamnă că statele cu democrații mai îndelungate nu sunt în pericol. Noi vrem să trăim în democrație. Astăzi, la noi în țară, democrația este în mâinile moldovenilor, doar ei pot să salveze Republica Moldova”, a declarat Maia Sandu.

”Rusia atacă democrația noastră pe toate fronturile, iar când o protejăm, ne spune că sunt metode nedemocratice. Să fim atenție la dezinformarea rusă.”, a spus Maia Sandu, la ieșirea de la vot.

”Federația Rusă s-a implicat masiv în alegeri. Am vorbit și eu, au vorbit și instituțiile noastre: de la încercări de cumpărare a voturilor, instruirea unor tineri pentru a organiza violențe, acțiuni de destabilizare. Am văzut cu toții cum au fost luați moldoveni și instruiți să posteze filmulețe. Moldovenii trebuie să decidă pentru Moldova și astăzi trebuie să ne apărăm țara”, a mai spus Maia Sandu, la ieșirea din secția de votare.