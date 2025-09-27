€ 5.0772
Data actualizării: 19:53 27 Sep 2025 | Data publicării: 19:52 27 Sep 2025

EXCLUSIV Alegeri în Republica Moldova. Ce se întâmplă dacă guvernul va "aluneca" spre est
Autor: Bogdan Bolojan

Vot Republica Moldova Foto: Agerpres
 

Republica Moldova se pregătește să meargă la urne într-unul dintre cele mai importante scrutine parlamentare din ultimii ani, iar miza depășește cu mult granițele țării.

Într-un interviu acordat pentru Defense Romania, Angela Grămadă, președinta think tank-ului Experts for Security and Global Affairs (ESGA), doctor în științe politice și expert în spațiul ex-sovietic, avertizează că rezultatul acestor alegeri ar putea schimba radical direcția politică a Republicii Moldova și ar putea influența echilibrul de securitate în întreaga regiune.

„A fost o campanie extrem de agresivă. Întotdeauna e loc de mai multă agresivitate în politica din Republica Moldova și asta pentru că există multe interese din afara țării pentru ca această țară să rămână într-o zonă gri sau să fie folosită cu scopul de a influența anumite procese decizionale în regiune. Când vorbesc despre asta, în primul rând mă gândesc la Federația Rusă, care încearcă să reconstruiască acea influență în spațiul ex-sovietic și folosește Republica Moldova nu doar ca pe un element al acestui puzzle, ci și în calitate de instrument de presiune împotriva Ucrainei, pentru că un guvern ostil la Chișinău ar însemna încă un mod de a fragiliza securitatea Ucrainei pe flancul sud-estic”, a explicat Angela Grămadă.

Expertul atrage atenția că Republica Moldova nu este doar scena unui conflict politic intern, ci și un punct vulnerabil în arhitectura de securitate a Europei de Est. Ea amintește de un detaliu adesea trecut cu vederea:

„Există totuși și acea muniție pe care nu prea o controlează nimeni de la Cobasna, acel depozit care a rămas încă din perioada sovietică și care, într-un anumit moment, chiar a fost subiect de știri pentru că muniție de acolo a fost găsită și în Caucazul de Nord, în Cecenia și nu numai. A fost trafic ilicit cu armamentul de acolo. Pot fi și provocări generate la comandă de către regimul separatist de la Tiraspol. Nu întâmplător partea ucraineană a încercat să fortifice frontiera cu perimetrul transnistrean încă din anul 2014. A înțeles acest conflict înghețat din Republica Moldova.”

Referendumul din 2024, un semnal de îngrijorare 

Declarațiile sale vin la mai puțin de 24 de ore înaintea alegerilor, într-un moment în care tensiunea politică este la cote maxime. Anul trecut, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la un referendum privind orientarea geopolitică a țării, iar rezultatul a fost la limită.

„Toată lumea a răsuflat ușurată anul trecut, după acel referendum pe care l-am avut în Republica Moldova. Dar datele au fost foarte fragile, pentru că diferența a fost de aproximativ 2000 de voturi. Nimeni nu s-a gândit că va exista un asemenea nivel de viciere a votului la nivelul Republicii Moldova. E clar că mulți au votat pentru acea sumă de bani pe care au primit-o imediat. Lipsa de comunicare strategică a autorităților de la Chișinău a fost folosită de partea opusă și aici avem cu precădere forțe politice proruse de la Chișinău, dar și din afara Republicii Moldova pentru că Ilan Șor a fost cel care a generat această campanie anti-referendum cu mult succes, și de aceea a rezultat acel vot fragil. Dar Constituția a fost modificată, astfel încât Republica Moldova își declară apartenența spre vest și s-a dat chiar și un termen discursiv de aderare la Uniunea Europeană până în 2028”, a mai precizat Angela Grămadă.

Maia Sandu ar putea ajunge un președinte izolat 

Însă acest pas nu garantează ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova, subliniază expertul.

„Totuși, lucrurile nu pot să devină prea bune pentru Republica Moldova în cazul în care vom avea un scenariu negativ la aceste alegeri parlamentare. De ce? Pentru că nimeni nu a anulat în Constituția țării faptul că este o republică parlamentară. Parlamentul dă guvernul, iar asta înseamnă că ar putea fi blocate foarte multe dintre inițiativele prezidențiale. Am avea un președinte izolat, astfel încât să nu poată contrabalansa ceea ce ar veni din partea acestui guvern ostil. Astfel, ar fi blocate probabil cea mai mare parte a reformelor, foarte multe dintre negocierile pe capitole cu Uniunea Europeană. Nu e nevoie să spui oficial...” a mai spus aceasta. 

