Alegeri Cehia: un vot care poate răsturna echilibrul UE. Ce urmează dacă iese Andrej Babis

Cehii se află într-un moment politic crucial, pentru a decide cine va conduce țara în următorii patru ani. Alegerile parlamentare din acest weekend nu sunt doar o competiție între partide, ci un test al direcției în care se va îndrepta una dintre cele mai stabile democrații din Europa Centrală: spre Bruxelles și sprijinul pentru Ucraina sau spre o nouă eră populistă, condusă de controversatul om de afaceri Andrej Babis.

Votul are loc pe 3 și 4 octombrie, iar cetățenii sunt chemați să aleagă cei 200 de deputați din Camera Deputaților, camera inferioară a Parlamentului ceh.

Secțiile sunt deschise vineri între orele 14:00 și 22:00 și sâmbătă între 8:00 și 14:00.

Pentru prima dată, cehii din diaspora pot vota prin corespondență, o noutate care ar putea influența rezultatul final, mai ales în marile orașe.

Primele rezultate parțiale vor fi publicate sâmbătă după-amiază, iar rezultatele finale sunt așteptate în cursul serii. Niciun partid nu este însă creditat cu o majoritate clară, ceea ce înseamnă că negocierile pentru formarea guvernului ar putea dura săptămâni.

Babis, favorit la revenirea în fruntea Guvernului

Potrivit sondajelor finale, partidul populist ANO, condus de miliardarul Andrej Babis, se află pe primul loc, cu aproximativ 29 - 30% din intențiile de vot. Babis, fost premier între 2017 și 2021, promite să "protejeze cetățenii obișnuiți" de birocrația de la Bruxelles, de imigrație și de ceea ce el numește "extremismul verde” al Uniunii Europene.

Mesajul său simplu, direct și anti-establishment pare să fi prins din nou la electoratul obosit de măsurile de austeritate și de creșterea costurilor vieții.

Actualul prim-ministru Petr Fiala și coaliția sa de centru-dreapta SPOLU (formată din Partidul Civic Democrat - ODS, creștin-democrații KDU - CSL și liberalii TOP 09) se situează în jurul a 20%, cel mai slab scor pentru un guvern ceh din ultimul deceniu. Fiala a pierdut mult din sprijin din cauza tăierilor bugetare și a creșterilor de taxe, iar mulți alegători îl percep ca fiind "rece" și deconectat de la realitatea socială.

În cursă mai sunt Mayors and Independents (STAN), cu circa 11% în sondaje, și Partidul Piraților, care a renunțat la coaliția guvernamentală anul trecut și a reușit să recâștige popularitate printr-o campanie neconvențională, cu videoclipuri muzicale și colaborări cu influenceri de pe YouTube.

La extrema dreaptă, partidul Libertate și Democrație Directă (SPD), condus de Tomio Okamura, obține în jur de 13% și ar putea deveni decisiv în negocierile post-electorale.

O miză mai mare decât politica internă

Cehia a fost, până acum, una dintre cele mai puternice voci pro-Ucraina din Uniunea Europeană. Țara găzduiește cel mai mare număr de refugiați ucraineni pe cap de locuitor din UE și a condus inițiativa europeană de furnizare de muniție către Kiev, proiect susținut personal de premierul Fiala.

Babia a promis că va opri această inițiativă, considerând-o o "pierdere de bani publici", și a sugerat ca NATO să se ocupe de coordonarea sprijinului militar pentru Ucraina. De asemenea, el s-a declarat împotriva Pactului Verde european și a cotelor de migrație impuse de Bruxelles, pledând pentru o politică naționalistă, axată pe "interesele cehilor, nu ale Bruxellesului".

Adversarii săi avertizează că o revenire a lui Babiš ar putea schimba echilibrul geopolitic din Europa Centrală. O Cehie condusă de ANO ar putea adopta o atitudine mai rezervată față de Uniunea Europeană și mai apropiată de pozițiile Slovaciei, Austriei și Ungariei, state care au legături mai ambigue cu Moscova.

Actualul ministru de externe, Jan Lipavsky, a declarat pentru Politico că o eventuală anulare a programului de sprijin militar pentru Ucraina ar fi "un cadou uriaș pentru Putin și o greșeală strategică de proporții".

Andrej Babis, un politician imun la scandaluri

Deși este urmărit penal în dosarul "Cuibul berzei”, în care este acuzat că a obținut ilegal fonduri europene de 2 milioane de euro pentru compania sa Agrofert, Babis continuă să domine sondajele. Alte scandaluri, inclusiv acuzații că și-ar fi sechestrat propriul fiu sau că un parlamentar din partidul său ar fi comandat uciderea unui câine al unui rival, nu au afectat semnificativ imaginea sa publică.

Totuși, dacă va câștiga, Babis ar putea avea probleme serioase în a fi reconfirmat ca premier. Președintele Petr Pavel, fost general NATO și un susținător al Ucrainei, ar putea refuza să-l desemneze, invocând legea conflictului de interese, care interzice politicienilor să controleze companii ce pot beneficia de decizii guvernamentale.