Ai rată calculată în funcţie de IRCC sau ROBOR? Bogdan Mugescu, analist economic: Uitaţi-vă pe structura ratei. E posibil să economisiţi mult, cu nişte plăţi suplimentare

"Românii cu credite în lei, ale căror dobânzi se calculează în funcţie de IRCC, resimt scumpiri de luna asta, pentru că IRCC a crescut din nou", a punctat Alex Vlădescu.

"Avem acel decalaj între ROBOR şi IRCC, care este cam de 6 luni. Toată lumea vorbea că e posibil să avem cel mai mare IRCC în primăvara acestui an, care abia a început. ROBOR a rămas sub 8%, am văzut că a ieşit şi guvernatorul BNR şi a spus că BNR a păstrat rata de dobândă monetară. Dacă la următoarea şedinţă sau în următoarele 2-3 şedinţe, adică până prin mai-iunie, nu vedem o reducere a ratei de dobândă de la 7 la 6,75 cel puţin, IRCC îşi va atinge vârful probabil în iunie-iulie şi asta va fi cel mai apăsător pentru cei care au luat credite recent, în 2019-2020.

Dincolo de mărirea ratei lunare, pe care am constatat-o toţi, eu îi rog pe toţi care ne urmăresc să se uite comparativ pe un scadenţar de la bancă, să vadă felul în care s-a schimbat structura ratei. La o rată care acum un an de zile era 1200 lei, aveam o pondere de 800 lei pe principal şi 400 lei pe dobândă. Ori dacă rata s-a dus acum la 1800 lei, probabil principalul a scăzut sub 800 lei. Din structura ratei, foarte mult este dobânda. Pentru că am avut un ROBOR care s-a dus de la 0 şi ceva la sută la aproape 8% şi IRCC îl urmează.

Îi invit pe toţi care au credite legate fie de ROBOR, fie de IRCC, să se uite la structura ratei, pentru că este posibil ca prin nişte plăţi suplimentare un pic mai mari să economisească un pic la dobândă. Adică dacă la 1800 lei e 600 principalul, iar tu mai pui încă 600 lei, scuteşti o rată, practic. Nu vor ţine foarte mult aceste dobânzi, dar ar trebui să ne aşteptăm şi la astfel de perioade când dobânzile sunt foarte sus.", a declarat Bogdan Mugescu în cadrul emisiunii

