Autoritățile poloneze au descoperit și dejucat un plan de atacuri teroriste orchestrat de serviciile militare de informații rusești, GRU, care viza mai multe țări europene. Explozivi puternici ascunși în conserve de porumb erau îngropați în cimitire și urmau să fie utilizați împreună cu drone în Polonia, Germania și Lituania, potrivit relatărilor Gazeta Wyborcza.

„Serviciile de informații ruse pregăteau acte teroriste folosind drone și conserve care conțin explozivi puternici în loc de porumb, ne spun informatori familiarizați cu constatările Parchetului Național și Agenției pentru Securitate Internă. Am primit informații despre o altă operațiune a serviciilor ruse - de această dată în Lituania, Polonia și Germania. Descoperirile noastre sugerează că GRU a importat în Polonia două conserve aparent inofensive, care se găsesc în magazinele alimentare”, se arată în raport.

Forțele de ordine poloneze l-au arestat pe un ucrainean de 27 de ani, Vladislav G., suspectat că acționa sub coordonarea GRU. Bărbatul a fost recrutat prin rețelele sociale, iar autoritățile descriu cazul drept „un exemplu clasic de metodă GRU”, în care serviciile ruse caută persoane din fostele state sovietice cu antecedente penale sau probleme financiare.

Fiecare conservă conținea echivalentul a 1,4 kg de TNT. În plus, agentul transporta componente de drone și cartele SIM

Ancheta a arătat că suspectul, care locuiește în Katowice, a traversat granița cu Lituania de trei ori vara trecută, săpând în cimitire și transportând conservele-bombă în Polonia, pe care le ascundea în apropierea ieșirii de pe autostrada A2 către Zgierz. Același tip de conserve a fost găsit și la un cimitir din Lituania. În plus, agentul transporta componente de drone și cartele SIM între Polonia, Lituania și Germania, semnalând amploarea transnațională a operațiunii.

Ulterior, experții au stabilit că fiecare conservă conținea echivalentul a 1,4 kg de TNT. Agentul mai avea și misiunea de a livra pachete unui sabotator lituanian asociat GRU.

"Europa nu mai poate trăi în siguranță, chiar dacă nu este în război în sens tradițional"

Trei dintre încărcături au luat foc în timpul transportului, iar a patra a fost interceptată de poliția poloneză. Autoritățile au subliniat că, deși nu au existat victime, transportul aerian al acestor materiale era extrem de periculos și ar fi putut provoca un accident de avion.

Dacă acuzațiile se confirmă, agentul riscă închisoare pe viață. Parchetul polonez a anunțat că ancheta va fi finalizată până la sfârșitul acestui an.

Analizând contextul, mai multe voci de media internațională inistă că Rusia pregătește o operațiune falsă a forțelor speciale împotriva infrastructurii critice din Polonia pentru a putea da vina pe Ucraina. Germania a reacționat deja la amenințarea transnațională, iar cancelarul Friedrich Merz a avertizat că „Europa nu mai poate trăi în siguranță, chiar dacă nu este în război în sens tradițional”, potrivit Pravda.