Agenții 007: Doi români, protagoniști ai unui scandal internațional de spionaj

Cei doi cetăţeni români, în vârstă de 22 şi 52 de ani, au fost arestaţi cu o zi înainte, după ce o navă militară greacă a imobilizat o mică ambarcaţiune turistică sub pavilion grecesc care naviga pe un canal îngust, foarte aproape de baza militară, a anunţat marţi Garda de Coastă greacă, potrivit agenţiei EFE, citată de Agerpres.

O ambarcaţiune de patrulare a Gărzii de Coastă s-a deplasat la ambarcaţiunea închiriată de cei doi români şi a constatat că suspecţii deţineau material fotografic cu baza navală. Ei au fost preluaţi de ambarcaţiunea Gărzii de Coastă şi duşi la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestaţi pentru spionaj.

Mai mult, autorităţile greceşti le-au confiscat trei telefoane mobile şi 5.100 de dolari în numerar.

La Salamina se află cea mai mare bază a Forţelor Navale ale Greciei, o mare parte a navelor militare ale acesteia fiind ancorate acolo.

Nu este prima dată când autorităţile din Gecia reţin cetăţeni străini sub suspiciunea de spionaj. De pildă, în iunie anul trecut, poliţia greacă a arestat un cetăţean polonez de origine azeră care a fotografiat pe insula Creta baza de la Souda, o bază navală şi aeriană folosită de trupele americane. În telefonul mobil şi aparatul foto aflate în posesia cetăţeanului polonez au fost găsite circa 5.000 de imagini cu nave care intrau şi ieşeau din bază.