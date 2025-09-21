Afganistanul râde de Trump și așteaptă „să se întâmple lucruri grave”. Ultimatumul SUA, respins

Poziția vine după ce preşedintele american american Donald Trump a ameninţat Afganistanul cu sancţiuni dacă acesta refuză, relatează agențiile Agerpres și AFP.



"Recent, unele persoane au spus că au început negocieri cu Afganistanul pentru a recupera baza aeriană Bagram", a declarat Fasihuddin Fitrat, şeful de cabinet al ministrului apărării, citat de presa locală.



"Un acord chiar şi pentru un centimetru pătrat de teritoriu afgan este imposibil", a spus el.



Donald Trump a ameninţat Afganistanul cu represalii sâmbătă, la câteva zile după ce a evocat ideea ca Statele Unite să preia din nou controlul asupra bazei, în timpul unei vizite de stat în Regatul Unit.



"Dacă Afganistanul nu returnează baza aeriană Bagram celor care au construit-o, Statele Unite ale Americii, SE VOR ÎNTÂMPLA LUCRURI GRAVE!!!", a scris liderul republican, în vârstă de 79 de ani, pe platforma sa Truth Social.



Fără a menţiona Statele Unite, Fasihuddin Fitrat a explicat că "unele persoane" au vrut să recupereze baza printr-un "acord politic".



"Nu avem nevoie de asta", a spus el, referindu-se la subiectul privind cea mai mare bază aeriană din Afganistan, în apropiere de capitala Kabul, care a fost centrul nevralgic al efortului de război al coaliţiei occidentale condusă de SUA împotriva talibanilor, până la întoarcerea acestora la putere, în vara anului 2021.