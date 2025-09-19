Adrian Negrescu, avertisment: Ce ar însemna pentru economie demisia Guvernului Bolojan

Economistul Adrian Negrescu avertizează că o demisie sau o demitere a Guvernului Bolojan ar putea avea consecințe economice grave pentru România, de la pierderea încrederii agențiilor de rating și a investitorilor străini până la deprecierea leului și noi creșteri de taxe.

Negrescu subliniază că România se află deja într-o situație fragilă, cu un deficit de peste 8% în 2025, iar o criză politică ar putea declanșa efecte în lanț asupra economiei.

Adrian Negrescu: Măsurile de austeritate, absolut necesare

„O eventuală demisie/demitere a Guvernului Bolojan va însemna pierderea ultimului dram de încredere pe care ne-o mai acordă agențiile de rating, investitorii străini. Și așa România reușește cu greu să justifice un deficit de peste 8% în 2025 după ce a promis reducerea acestuia.

Faptul că unii politicieni nu înțeleg acest lucru și își văd doar interesele personale, blocând măsurile de austeritate absolut necesare, ne poate duce într-o criză cu mult mai gravă decât cea în care ne aflăm.

Exemplul Franței

Uitați-vă cum au reacționat agențiile de rating la criza din Franța – le-au tăiat instant ratingul. La fel se va întâmpla și la noi, fiind retrogradați instant la ratingul Junk.

Vom simți cu vârf și îndesat această criză politică în deprecierea cursului (euro la peste 6 lei), în dobânzi, în taxe mai mari pe salarii etc.

Aceiași politicieni care acum nu văd o problemă în demisia lui Bolojan vor ieși din nou în față și vor da vina, bineînțeles, pe greaua moștenire a regimului Bolojan, motivând astfel, bineînțeles, noile creșteri de taxe (TVA, impozite pe salarii, accize etc.) impuse sau nu de FMI, salvatorul de serviciu al țării.

Un lucru este cert. În toate scenariile, politicienii care pun gaz pe foc și resping orice măsură de austeritate vor avea de câștigat. Sunt imuni la orice criză. Salarii, contracte, combinații”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.