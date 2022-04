Adrian Mutu, fericit după victoria Rapidului cu Gaz Metan: Nu contează cu cine joc, important e să câştig

”Era un test de maturitate pentru că trebuia să jucăm cu seriozitate, ca o echipă adevărată. Asta am făcut, a fost un test trecut cu brio și sunt bucuros. Mă simt bine, nu contează cu cine joc, important e să câștig. La ce înseamnă mișcările noastre, fluiditatea jocului. Am avut meciuri cu adversari mai slabi cotați, dar am câștigat și cu Dinamo, Botoșani, UTA și am demonstrat că nu câștigăm din întâmplare.

Merită felicitați băieții și de mâine pregătim meciul cu Sepsi. E o echipă de copii (n.r.- Gaz Metan), nu au experiență la Liga 1 și se vede lucrul ăsta. Îi ajută să vadă cum e atmosfera, cum e nivelul și să ajungă să joace la alte echipe din Liga 1.

Nu existau temeri privind retrogradarea, acum suntem 13 puncte de Chindia, prima echipă care se salvează. După Sepsi, jucăm cu Chindia, U Craiova 1948 și Mioveni, echipe incomode. Eu mă gândesc doar la următorul meci, nu la finalul acestui play-out”, a spus Mutu la Digisport.

Antrenorul lui Gaz Metan: Cu Dinamo va fi altceva

Antrenorul celor de la Gaz Metan a declarat că se aștepta la o diferență de nivel între elevii săi și adversari. Mai mult, tehnicianul și-a anunțat plecarea la finalul sezonului și crede că formația medieșeană se va desființa.

"Știam că sunt o echipă bună, că se bate pentru primul loc în play-out. Dar am știut și potențialul jucătorilor mei, pentru că nu pot să ducă ritmul din Liga 1. Noi încet, încet suntem în decădere, dar vă promit că la meciul cu Dinamo va fi altceva.

Eu le-am spus jucătorilor că pe mine nu mă interesează scorul. Și că era 0-3, pentru mine tot înfrângere era. Capul sus, e istorie acum, meciul s-a terminat. Vineri avem meciul cu Dinamo și trebuie să schimbăm atitudinea. Sunt tineri, sunt copii și îi înțeleg.

(n.r. dacă jucătorii de la Gaz Metan joacă gratis) Da, da. Ce să zic, nu pot să zic prea multe. Eu sunt antrenor și îmi fac datoria. Pentru ei vin și eu, să fiu alături de ei. Mai mult ca sigur îmi voi vedea și eu de drum. Chiar dacă sunt din Mediaș, nu mai pot să rămân.

(n.r. unde o vede pe Gaz Metan) Nicăieri. Echipa se va desființa, din păcate", a spus Flavius Boroncoi, după meciul cu Rapid.

