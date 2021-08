Adrian Cionca (PSD), după ce Cîţu i-a făcut "eroi" pe oamenii de afaceri români: Situaţia e tulbure. Guvernul nu e interesat deloc de soarta economiei reale

Adrian Cionca, prim-vicepreşedinte PSD Timiş, om de afaceri specialist în zona imobiliarelor şi construcţiilor a fost întrebat de către Val Vâlcu, la DC News, cum se vede situaţia actuală a ţării, mai ales din perspectiva în care Florin Cîţu a spus despre oamenii de afaceri că ei sunt ‘adevăraţii eroi’ care au făcut ca economia României ‘să aibă o revenire în V’ după pandemie.

“Mi-aş fi dorit să spună altcineva despre mine că sunt ‘erou’, nu neapărat domnul prim-ministru. Situaţia se vede tulbure, din cauză că avem un guvern care nu este interesat deloc de soarta economiei reale, dincolo de cea scriptică, cu creştere istorică şi toată nebunia. Pur şi simplu am avut povestea cu ajutorul în timpul pandemiei pentru societăţile comerciale, care nu s-a concretizat de fapt, pentru că atunci când s-a pus în aplicare nu mai erau bani, când erau bani nu era formularul, pica site-ul şi aşa mai departe. Am avut a doua etapă în care ne doream, ca şi investitori pe piaţa autohtonă, ca Guvernul să vină cu măsuri concrete. (...) Economia nu se măsoară în ‚să fie bine, să nu fie rău’, ca să citez dintr-un clasic în viaţă, ci se măsoară în cifre”, a spus Adrian Cionca.

Ce a anunţat, săptămâna aceasta, premierul Cîţu

”V-am promis veşti extraordinare din economie: 13% creştere economică. Sună bine, nu? Mai ales că am trecut împreună prin contextul nefericit de anul trecut, când economia globală a suferit cea mai mare lovitură din ultima sută de ani. Economia României a fost închisă. În acel moment, nu aveam soluția pe care o avem astăzi, nu aveam vaccinul”, a spus Florin Cîțu.

Premierul s-a referit şi la măsurile de sprijin al sectorului privat, pe durata pandemiei.

„Am fost singurul optimist. Am promis că economia României va avea o revenire rapidă, o revenire în V. Am lucrat din greu şi am reuşit. Pentru asta vă mulţumesc vouă, dragi români. Nu aş fi reuşit fără voi. Adevărații eroi sunteți voi. Cifrele arată că economia României a depășit criza economică în doar un an”, a spus Cîţu.