Adrian Câciu a zis că salariul minim, ”cu siguranţă”, va fi 3.000 de lei

„Mâine avem Consiliul Naţional Tripartit. (...) Mâine o să avem şi răspunsul. Aş vrea să rezerv un pic elementele de negociere pentru şedinţa de mâine, dar cu siguranţă salariul minim va fi 3.000 de lei.

(...) Eu vă spun că va fi 3.000 de lei, cu 200 de lei scutiţi de taxe, vorbim de ceea ce este peste plafon şi ne uităm în negocierile pe care le avem şi cu mediul de afaceri, pentru acea eventuală măsură voluntară pentru cei care cresc cu mai mult de 200 de lei, pentru ceea ce depăşeşte 3.000 de lei. Dar aici sindicatele spun un lucru: ne întoarcem la partajarea contribuţiilor. Aici, lăsaţi-ne mâine să discutăm. Pentru că partajarea contribuţiilor, adică reîntoarcerea la sistemul în care contribuţiile erau plătite pe de o parte de angajat, pe de altă parte de angajator, nu este o măsură pe care să o ia statul fără ca masa rotundă să fie de acord, nu e discreţionar să intervii, trebuie să ai o discuţie şi cu mediul de afaceri”, a spus ministrul Adrian Câciu, miercuri seară, la Digi 24.

În altă ordine de idei, amintim că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat luni că de la 1 ianuarie toate pensiile vor creşte cu un 12,5%, deci punctul de pensie va fi de 1.784 de lei şi se va continua acordarea unui sprijin ţintit pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei.



„În ultimele săptămâni s-a discutat foarte mult despre procente şi cifre, dar mai puţin despre viaţa oamenilor. Pentru PSD nu a fost niciodată vorba de cifre sau procente, ci despre oameni şi despre ceea ce au ei nevoie acum. Despre echitate, despre a-i ajuta pe cei care au cel mai mult nevoie de ajutor. În total, vom veni cu un pachet social de 26,65 miliarde de lei - Sprijin pentru România. Am considerat că fiecare categorie trebuie ajutată diferit, iar susţinerea din partea statului trebuie să meargă în proporţie mai mare la cei care resimt din plin efectele crizei economice. Şi aici mă refer atât la persoanele active - salariaţii cu salariu minim - prin creşterea salariului minim la 3.000 lei (din care 200 de lei scutiţi de taxe), cât şi la cei care un muncit o viaţă şi cu toate acestea au acum pensii mici", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

„Am spus încă din septembrie că majorarea pensiilor trebuie făcută diferenţiat, sprijinindu-i mai mult pe cei care au pensii mai mici. Am fost consecvenţi şi am reuşit să-i convingem şi pe partenerii de Coaliţie de justeţea propunerii PSD. Astfel, de la 1 ianuarie toate pensiile vor creşte cu un procent de 12,5%, respectiv punctul de pensie va fi de 1.784 de lei. Totodată, vom continua acordarea unui sprijin ţintit pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 lei astfel: 1.000 de lei până în 1.500 de lei, 800 de lei până în 2.000 de lei şi 600 de lei până în 3.000 de lei. Acest sprijin va fi împărţit în două tranşe pe parcursul anului 2023", a precizat acesta.



Ciolacu a adăugat că, de asemenea, se va acorda un sprijin de 1.400 de lei, împărţit în două tranşe semestriale, pentru plata facturilor la energie pentru pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani şi care au pensii mai mici de 2.000 de lei.

