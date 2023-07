Admitere UMFCD. Rectorul Viorel Jinga: "O să reducem la minimum locurile cu taxă"

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, Viorel Jinga, a spus că studenții trebuie să urmeze facultatea in vocație. Acesta a mai precizat că locurile cu taxă se vor reduce la minimum.

Jinga: Concurență este bună

Viorel Jinga a afirmat că cei care se îndreaptă spre Facultatea de medicină trebuie să o facă din "vocaţie, înţelegând rostul de a îngriji mai târziu pacienţii".

"Sigur că este o concurenţă bună, spunem noi. Mulţi spun că în anii trecuţi, în anii de înainte de '89 erau şapte-opt pe loc, acum au crescut foarte mult numărul locurilor, fiind şi alte facultăţi (...). Faţă de ceilalţi, noi am păstrat manualul de liceu, de asemenea am păstrat modalitatea de a alege între fizică şi chimie, alţii având doar biologie şi chimie la examen. Considerăm că acei 15%, care au venit şi dau proba la fizică sunt copii foarte buni în domeniul respectiv şi fizica este una disciplinele foarte importante în pregătirea unui medic, mai ales în anumite specialităţi", a spus Jinga.



Potrivit rectorului, la locurile pe buget, concurenţa este de 3,7 la stomatologie şi 3,5 la medicină.



"La medicină avem 250 de locuri la taxă şi (...) o să reducem foarte mult în anii viitori locurile de la taxă, pentru că în fiecare an există disputa pentru note, de unde pleacă anumite nemulţumiri. Atunci o să reducem la minimul locurile cu taxă, pentru că aceste reclasificări anuale înseamnă supărări uneori din partea unor colegi studenţi care spun că nu este uniformitate în pregătire şi în mai ales în evaluare", a adăugat Jinga.

Admiterea la UMFCD, în mai multe locații din capitală

Concursul de admitere la studiile universitare de licență din cadrul UMFCD în domeniile Medicină, Medicină dentară și Farmacie, precum şi la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) se va desfășura în mai multe locații din capitală. Candidații înscriși pentru ocuparea locurilor scoase la concurs la Facultățile de Medicină și Medicină dentară, vor susține concursul de admitere în spațiile special amenajate din cadrul Complexului Expozițional Romexpo din București (pavilioanele B1 și B2), iar pentru Facultatea de Farmacie și la FMAM, organizatorii le-au pus la dispoziție candidaților spațiile din cadrul Facultății de Farmacie, respectiv din Palatul Facultății de Medicină din București.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News