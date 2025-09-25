Acord România–Ucraina, aprobat: Intervenții transfrontaliere și ajutor umanitar în situații critice

Guvernul României a aprobat joi un proiect de lege care ratifică Acordul semnat la 18 octombrie 2024, la București, între Executivul de la București și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, vizând cooperarea în gestionarea situațiilor de urgență.

Conform comunicatului oficial, documentul extinde cadrul legal necesar pentru ca cele două state să își ofere sprijin reciproc, dar și să intervină, la solicitare, în sprijinul unor țări terțe, în situațiile de criză care depășesc capacitatea de răspuns a statului afectat.

Prin noul acord, România va putea desfășura rapid intervenții de urgență transfrontaliere, oferind sprijin concret Ucrainei, unde populația civilă continuă să fie grav afectată de războiul în desfășurare.

"Formele de ajutor includ echipe specializate, echipamente, asistenţă umanitară, operaţiuni de căutare-salvare, expertiză tehnică"

"Formele de ajutor includ echipe specializate, echipamente, asistenţă umanitară, operaţiuni de căutare-salvare, expertiză tehnică. Acordul stabileşte constituirea unei Comisii Mixte pentru coordonarea, planificarea şi monitorizarea activităţilor comune. De asemenea, se facilitează schimbul de informaţii, inclusiv privind riscuri cu impact transfrontalier. Acordul prevede şi evacuarea temporară a populaţiei afectate pe teritoriul celuilalt stat, cu sprijin pentru cazare şi asistenţă medicală, se simplifică procedurile de tranzit la frontieră pentru echipe, echipamente şi ajutoare de primă necesitate şi sunt prevăzute reguli clare pentru utilizarea aeronavelor în transportul ajutoarelor şi echipelor de intervenţie. Ajutorul se acordă gratuit, cu excepţia unor cheltuieli specifice (ex. evacuarea populaţiei). Acordul include dispoziţii pentru protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate", precizează Guvernul.

Documentul are caracter permanent, însă poate fi modificat sau denunțat printr-o simplă notificare scrisă, potrivit aceleiași surse.

După adoptarea sa în ședința de Guvern, proiectul urmează să fie trimis Parlamentului pentru dezbatere și vot, conform Agerpres.