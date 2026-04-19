Accident grav în Mureș: Doi adulţi şi opt minori, răniţi la Dumbrăvioara. Un imobil și mai multe indicatoare rutiere, avariate
Data actualizării: 13:57 19 Apr 2026 | Data publicării: 13:55 19 Apr 2026

Accident grav în Mureș: Doi adulţi şi opt minori, răniţi la Dumbrăvioara. Un imobil și mai multe indicatoare rutiere, avariate
Autor: Doinița Manic

imagine cu un accident În urma accidentului, oamenii legii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Un accident grav s-a prods în Mureș. Doi adulţi şi opt minori au fost răniţi la Dumbrăvioara.

Doi şoferi şi opt minori cu vârste între 13 şi 17 ani au fost răniţi, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un accident produs pe DN 15, în localitatea Dumbrăvioara din judeţul Mureş, transmite Agerpres.

"La data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 22:50, pe DN15, în localitatea Dumbrăvioara, a avut loc un accident rutier între un autoturism condus de un tânăr de 18 ani, din Dumbrăvioara, şi un autovehicul condus de un bărbat de 45 de ani, din Cluj. În urma accidentului, ambii şoferi, precum şi 7 pasageri din autovehicul, cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani, au suferit leziuni. De asemenea, un alt minor, în vârstă de 14 ani, pasager în autoturism, a fost rănit", anunţă IPJ Mureş.

În urma accidentului a fost avariat și un imobil, dar și mai multe indicatoare rutiere

Impactul a provocat şi avarierea unui imobil, precum şi a mai multor indicatoare rutiere.

Potrivit sursei citate, toate victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Poliţia precizează că ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

La faţa locului au intervenit echipaje de poliţie, ambulanţă, SMURD şi reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Mureş. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

accident
azomures
victime
indicator rutier
