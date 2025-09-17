ABA D-L se contrazice. Spune că nu dă autorizaţii de festival, dar iată factura!

Administraţia Bazinală a Apelor Dunăre-Litoral (ABA D-L) a transmis pentru DC News că nu se ocupă cu acordarea avizelor de festival pe plajele pe care le administrează. Cu toate astea, investitorul Alin Bucur vine cu facturi care dovedesc exact contrariul.

"De ce o anumită plajă primeşte sistematic avize de festival care îi permit să funcţioneze până la 6 dimineaţa, în vreme ce restul cluburilor trebuie să închidă până la miezul nopţii? Răspunsul a fost că ABA D-L nu emite autorizaţii de festival", a punctat Val Vâlcu.

"Acest act este semnat de domnul director Stelică Hagi. Acum câteva emisiuni l-am înfruntat în direct şi l-am făcut mincinos", a replicat Alin Bucur.

"Nu putem permite. Au scris că nu emit avize. Aveţi dumneavoastră dovezi? Aţi primit dumneavoastră un aviz?", a intervenit Val Vâlcu.

"Da, eu am un aviz de la Apele Române. Nu ştiam, că îl aduceam la emisiune. Eu, prin firma mea am plătit 14.000 lei anul trecut, în condiţiile în care plaja era închisă de ISC. Pe 31 mai am fost închişi, iar avizul pentru eveniment l-am plătit în luna august. Aduc documente că am avut aviz de la Apele Române că putem face eveniment pe plajă. Celor de la ABA D-L am plătit", a mai spus Alin Bucur.

"Ei au luat banul, dar nu au emis avizul. Ne spun că intră în atribuţiile autorităţilor locale", a spus Val Vâlcu.

"Atunci să vedem de ce au emis ei un act că am voie să fac. A fost de ajuns acordul lor, nu am avut nevoie de la primărie. Nu am făcut acest eveniment, doar am vrut, pentru că am auzit că cei din stânga şi dreapta mea beneficiază de aceste drepturi şi m-am dus şi am făcut o cerere, să văd dacă e chiar aşa", a mai spus Bucur.

"Şi aţi plătit 14.000 lei pentru asta?", a întrebat Val Vâlcu.

"Şi spre stupefacţia mea am aflat că se poate. Pentru 2 zile, mi-au luat 14.000 lei. O să vă pun la dispoziţie factura, şi avizul dumnealor conform căruia puteam să fac în cele două zile, sâmbătă şi duminică, evenimentul", a completat Alin Bucur.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News