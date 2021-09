A murit profesorul Nicolae Lazăr, sufletul asociației ATE Călțun-Club UNESCO și un împătimit al muntelui

Cunoscutul și îndrăgitul profesor de geografie Nicolae Lazăr a murit duminică la Iași. Acesta participa la un congres al Societății Romane de Geografie. Nicolae Lazăr, sufletul asociației ATE Călțun, avea 71 de ani și ieșise la pensie de la Colegiul Național “Vlaicu Vodă ” din Curtea de Argeș, scrie Ziarul Profit.

Nicolae Lazăr a fost președinte al Asociației de Turism și Ecologie Călțun - Club UNESCO.

Elevii lui Nicolae Lazăr și-au exprimat condoleanțele în mediul online

„Draga Domnule Profesor,

Desi a trecut mult timp de cand nu am mai vorbit, nu am incetat sa ma gandesc la dumneavoastra. Chiar astazi ma plimbam prin padure si ma gandeam la momentele in care ma invoiati de la ore pentru a merge sa exploram, pentru a face poze pentru proiecte si pentru pragatirea pentru olimpiada de geografie, o materie de suflet pentru mine si pentru multi dintre colegii mei. Multe amintiri minunate ma leaga de dumneavoastra, momente atat de speciale incat sunt greu de descris in cuvinte: de la pozele pe care mi le-ati facut atunci cand am cazut in maracini, pana la clipele de bucurie la aflarea rezultatelor de la concursuri. Intotdeauna imi era greu sa tin pasul cand urcam impreuna pe munte.

Prin dumneavastra am intalnit persoane extraordinare, cu dumneavoastra am mers la Falticeni si tot de la dumneavastra am invatat ca cele mai importante lucruri sunt sa fii om si sa te bucuri de moment.

Atunci cand o sa ma ratacesc, voi privi spre cer cu incredere ca imi veti arata calea cea mai frumoasa.

Ramas bun, Domn' Profesor…“, a scris un elev al profesorului.

Profesor român decedat la Marea Moartă

Un turist român, fost profesor universitar, a încetat din viață în timp ce se afla în excursie la Marea Moată.

Românul decedat, în 2017, în Iordania se numeşte Mihai Ielenicz. Acesta a fost profesor universitar la Facultatea de Geografie, Universitatea Bucureşti şi preşedinte al Societăţii de Geografie din România.

Biroul de presă al MAE a trimis un comunicat prin care face următoarele precizări cu privire la incidentul tragic în care a fost implicat cetăţeanul român: "Ambasada României la Amman a fost informată, în data de 20 aprilie 2017, cu privire la decesul unui cetăţean român, care se afla în scop turistic în zona Marea Moartă. (...) Misiunea diplomatică acordă asistenţă consulară în vederea repatrierii corpului neînsufleţit, conform competenţelor."

Românul, în vârstă de 76 de ani, a decedat în timp ce se afla în excursie la Marea Moartă. Bărbatul, originar din Bucureşti, făcea parte dintr-un grup de 31 de turişti români ce se aflau în vacanţa de Paşte şi era acolo împreună cu soţia sa.

"Domnul a murit în Marea Moartă înecat. A intrat în mare şi fiind un pic mai greu a luat o gură de apă extrem de sărată şi s-a speriat, a intrat în panică, a început să se zbată şi probabil că a înghiţit mai multă apă care i-a ars pur şi simplu plămânii. Salvamarii nu au mai apucat să ajungă la el că deja murise. Nu ştiu să fi avut probleme de sănătate şi nici nu a dat vreun semn că se simte rău pe parcursul excursiei", a declarat pentru sursa citată ghidul grupului (citește AICI).