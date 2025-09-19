„A murit pe loc și nu a simțit absolut nicio durere” / Noi detalii despre ultimele clipe ale lui Charlie Kirk / video

Într-un podcast, Frank Turek a povestit despre asasinatul din 10 septembrie și goana disperată către spital, unde medicii au declarat decesul lui Charlie Kirk, potrivit Fox News.

Kirk îl contactase pentru prima dată pe Turek cu ani în urmă pentru a primi îndrumare în apologetica creștină, a spus Turek în podcastul intitulat „Măreția lui Charlie Kirk: O relatare de martor a vieții și martiriului său.”

Relația lor a înflorit, iar Turek a mărturisit că a ajuns să-l considere pe Kirk ca pe un fiu.

În dimineața evenimentului, Turek s-a alăturat echipei lui Kirk în mașină, în drum spre Utah Valley University, discutând despre întrebările pe care le-ar putea pune studenții și perfecționând răspunsurile.

După o scurtă oprire pentru a vorbi în fața unui grup de antreprenori locali, echipa a ajuns la locația în aer liber, unde Kirk a început să facă poze cu susținătorii și să arunce șepci către mulțimea numeroasă și energică.

Deși Turek i-a spus lui Kirk că era îngrijorat din cauza numărului mare de clădiri din apropiere și a riscurilor de securitate pe care acestea le-ar putea presupune, el a spus că Kirk părea încrezător în echipa sa de securitate privată și în polițiștii locali.

Detalii despre ultimele clipe de viață ale lui Charlie Kirk

Dornic să împărtășească entuziasmul, Turek a intrat pe FaceTime cu membrii familiei, în timp ce stătea la circa 9 metri în partea dreaptă a lui Kirk. El a explicat că, în timpul unei întrebări despre violența transgender, a auzit un singur foc de armă și l-a văzut pe Kirk căzând pe spate.

„Eram încă la telefon, iar nora mea mi-a spus că acestea au fost primele cuvinte care mi-au ieșit pe gură: Nu, nu, nu, nu, nu”, a spus Turek.

„Dacă fiul tău ar fi fost împușcat, ce ai fi făcut?… Am urcat în mașină pentru că, dacă exista vreo șansă să-l salvez, trebuia să fac ceva”, a povestit el.

Turek și echipa de securitate au sărit în SUV-ul cu care veniseră la eveniment și au gonit spre spital, în timp ce l-au resuscitat pe Charlie Kirk.

„Charlie e atât de înalt, încât nu puteam închide ușa,” a spus el. „Am mers șase kilometri… până la spital cu ușa deschisă.”

Turek a spus că a strigat încontinuu: „Haide, Charlie! Haide! Haide!”

În timp ce goneau cu disperare către spital, Turek a spus printre lacrimi că și-a dat seama că Charlie Kirk deja murise.

„Charlie nu mai era acolo. Ochii lui erau fixați”, a spus el.

„Nu se uita la mine. Se uita dincolo de mine, direct în veșnicie. Era deja cu Iisus. A fost ucis pe loc și nu a simțit absolut nicio durere”, a relatat el.

Turek a spus că, în ciuda eforturilor lor, nu au putut face nimic pentru a-l salva pe Kirk.

„Dacă există vreo alinare, e faptul că Charlie nu a suferit. Plecase deja. Era cu Iisus. Absent din trup, prezent cu Domnul. Acolo se afla”, a spus el.

Medicii i-au restabilit temporar pulsul lui Kirk la spital, dar un chirurg a declarat decesul în mai puțin de jumătate de oră, potrivit lui Turek.

Personalul spitalului a descris rănile lui Kirk drept „catastrofale,” a adăugat el.

Echipa Turning Point USA a contactat-o imediat soția lui Kirk, Erika, și a trimis un avion pentru a o aduce, a spus Turek. De asemenea, l-au sunat pe vicepreședintele JD Vance.