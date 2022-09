A ieșit la alergat și nu s-a mai întors. Dispariția misterioasă a unei tinere miliardare. Vecinii sunt îngroziți

Eliza Fletcher, moștenitoarea unei familii miliardare din SUA a dispărut după ce a ieșit la alergat. Vecinii femeii sunt îngroziți după ce polițiștii au găsit un cadavru în timp ce o căutau pe tânăra miliardară, însoțiți de un elicopter, într-o zonă împădurită din Memphis, Tennessee, scrie Daily Mail. Totuși, oamenii legii nu au confirmat cadavrul ca fiind al femeii dispărute, în vârstă de 34 de ani, mamă a doi copii. Anchetatorii presupun că tânăra a fost răpită.

Zona în care a fost găsit cadavrul se află la doar o sută de metri de complexul de apartamente Longview Gardens, unde locuiește fratele lui Cleotha Abston, Mario, suspect de răpire. Chiar înainte de anunțarea descoperirii rămășițelor umane, un camion mare al departamentului de poliție din Memphis a fost mutat în zonă. Reporterii care filmau căutările poliției au fost, de asemenea, rugați să se îndepărteze de la fața locului. O dubă despre care se presupune că aparține unității de legiști a plecat de la fața locului la șase ore după ce au fost găsite rămășițele și se crede că transporta cadavrul.

Fotografiile de la fața locului au arătat un elicopter de poliție care se învârtea deasupra operațiunilor de căutare. Vecinii spun că sunt îngroziți, după descoperirea înfiorătoare.

"Ar fi putut fi oricine la jogging în acea dimineață, un student, oricine", a spus April Jackson, în vârstă de 30 de ani, la ora 19:30, când corpul încă nu fusese îndepărtat.

"Mi se face rău", a mai spus Jackson, care a luat parte la căutări alături de poliție și un câine adus de ofițeri.

Polițiștii l-au arestat duminică pe Cleotha Abston, în vârstă de 38 de ani, înainte de a-l acuza de răpire deosebit de agravată și de manipulare a probelor după dispariția lui Fletcher pe 2 septembrie.

În plângerea penală împotriva lui Cleotha, martorii au fost citați spunând că l-au văzut pe suspect la casa fratelui său comportându-se ciudat și spălând covorul mașinii. Infractorul violent, acuzat că a răpit-o pe moștenitoarea miliardarului ar fi pândit zona din care aceasta a dispărut în timp ce făcea jogging timp de aproape 30 de minute, înainte de dispariție.

A crime scene investigation van is now leaving the scene. pic.twitter.com/iyLFDnoLG1