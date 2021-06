A furat o ambulanță, a gonit 160 de km cu poliția pe urme, după care a plonjat în Lacul Ontario / VIDEO

O femeie care a furat o ambulanță duminică a plonjat în Golful Irondequoit, potrivit Poliției. Accidentul a pus capăt unei urmăriri prin mai multe districte din New York, de la Utica la Rochester. După eveniment, femeia a fost scoasă din apă și luată în arest.

Poliția a spus că o femeie a furat ambulanța de la un spital din Utica, duminică dimineață. Kunkel, compania de ambulanță, a declarat pentru CNY Central că a fost furată dintr-un garaj deschis în timpul curățării și că nimeni altcineva nu se afla în interiorul vehiculului când femeia l-a furat.

Mai târziu, Poliția de stat din New York a văzut ambulanța pe străzi și s-a angajat într-o urmărire de 80 de kilometri, după care au pierdut-o. Urmărirea a fost reluată din nou lângă Rochester, la mai mult de 160 de kilometri de locul unde se presupune că a fost furată ambulanța. Poliția a făcut mai multe încercări nereușite de a opri vehiculul, precizează Insider.

Șoferița a ajuns în cele din urmă la un drum în apropierea Golfului Irondequoiy și a plonjat cu mașina în Newport Yacht Club. Videoclipul postat de Dan Schrack, reporter pentru WHAM-TV, a arătat momentul în care barca a lovit apa. Poliția a spus că femeia a fost scoasă din apă și cu o barcă privată, înainte de a primi asistență medicală și de a fi arestată, potrivit Syracuse.com.

#Watch as the driver of a stolen ambulance crashes into Irondequoit Bay. #Utica #Roc @13WHAM pic.twitter.com/vHceQDNkIi