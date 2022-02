19 februarie, Ziua Naţională Constantin Brâncuşi - Video

Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziţia publicului un film de prezentare a vieţii şi creaţiei lui Constantin Brâncuşi, parte a seriei "Maeştri ai artei vizuale româneşti şi poveştile lor", un proiect al Institutul Cultural Român.



"Astăzi, 19 februarie, marcăm Ziua Brâncuşi, reper important pentru iubitorii de artă din întreaga lume. 'Părinte al sculpturii moderne', emblematică personalitate a culturii române şi mondiale, Constantin Brâncuşi a dăruit enorm României prin întreaga sa creaţie, muncă şi generozitate artistică, asumându-şi permanent identitatea artistică şi sufletească românească", anunţă MAE, într-un mesaj postat pe Facebook.



"Ceea ce (cei care spun despre lucrările mele că ar fi abstracte) numesc abstract (...) este cel mai pur realism, deoarece realitatea nu este reprezentată de forma exterioară, ci de ideea din spatele ei, de esenţa lucrurilor', îşi auto-definea marele sculptor conceptul creaţiilor sale. Am şlefuit materia pentru a afla linia continuă. Şi când am constatat că n-o pot afla, m-am oprit; parcă cineva nevăzut mi-a dat peste mâini", spune marele sculptor.



Pentru a sărbători anul acesta Ziua Brâncuşi, MAE oferă publicului un film de prezentare a vieţii şi creaţiei lui Constantin Brâncuşi, parte a seriei "Maeştri ai artei vizuale româneşti şi poveştile lor", un proiect cultural al Institutul Cultural Român/Romanian Cultural Institute, realizat în colaborare cu Artsociety şi curatoriat de echipa @Art Safari Bucharest.



Filmul poate fi vizionat la: https://youtu.be/dc49vf3y3yA.

Nicolae Ciucă a transmis un mesaj

”Ziua Națională Constantin Brâncuși este un omagiu adus talentului de excepție al unui român care prin măiestria dălții sale a influențat radical sculptura mondială.

Astăzi, după aproape un secol și jumătate de la nașterea sa, operele lui Constantin Brâncuși sunt expuse în marile muzee ale lumii, devenind adevărate locuri de pelerinaj pentru iubitorii de artă, confirmând valoarea inestimabilă a creației sale.

Chiar dacă vremurile în care a trăit l-au ținut departe de țară, sufletul i-a rămas puternic înrădăcinat în meleagurile pe care s-a născut. Geniu prin creația sa, Constantin Brâncuși a trăit cu modestia și simplitatea caracteristice țăranului român. Natura, spiritualitatea și folclorul românesc i-au fost muze și a făcut din atelierul său parizian un mic colț de Românie rurală.

Toate acestea sunt un model demn de urmat și acum: să nu uităm niciodată de unde am plecat, să nu uităm niciodată cine suntem și, mai ales, să ne iubim întotdeauna țara.

Constantin Brâncuși s-a stins cu regretul că va fi departe de țară și în eternitate. Și, pentru a-l parafraza pe însuși marele nostru sculptor, care spunea că ”niciodată nu vom fi îndeajuns de recunoscători față de tot ceea ce ne-a dat pământul”, nimic nu poate fi îndeajuns pentru a-i mulțumi pentru arta sa și pentru cât de mult a iubit România.

Ceea ce putem face, însă, este să întregim recunoașterea internațională a operelor sale prin continuarea susținută a demersurilor pentru includerea Ansamblului Monumental ‘Calea Eroilor’ de la Târgu Jiu în Patrimoniul Mondial UNESCO.

De asemenea, salut inițiativele care oferă publicului posibilitatea să cunoască mai bine operele brâncușiene, cum este proiectul celei mai mari expoziții Brâncuși, care va fi organizată în România, în cadrul evenimentelor culturale ce vor avea loc anul viitor la Timișoara, Capitală Europeană a Culturii.

Cu cât ne cunoaștem mai bine valorile, cu atât mai mult ne oferim șansa de a descoperi și prețui potențialul de valori pe care România îl are”, a transmis premierul Nicolae Ciucă

