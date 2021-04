Zeci de morți în Israel. Netanyahu decretează doliu național. VIDEO

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri o anchetă completă cu privire la busculada produsă în cursul nopţii la o sărbătoare religioasă în nordul ţării, în care şi-au pierdut viaţa cel puţin 44 de oameni, şi a decretat o zi de doliu naţional duminică, transmit Agerpres, citând AFP. Netanyahu s-a deplasat vineri în oraşul Meron, unde s-a întâlnit cu poliţişti şi alte servicii implicate în eforturile de salvare.

"Catastrofa de la Muntele Meron este una dintre cele mai grave care au lovit statul Israel", a scris el pe Twitter, exprimându-şi simpatia faţă de familiile victimelor şi urându-le însănătoşire grabnică răniţilor.



Totodată, Netanyahu le-a cerut oamenilor să se abţină de la a răspândi zvonuri pe reţelele sociale.

Între timp, biroul preşedintelui Reuven Rivlin i-a îndemnat pe cei care îşi caută apropiaţii dispăruţi să contacteze preşedinţia. "Vom depune toate eforturile pentru a-i găsi", a spus Rivlin.



Funeralii sunt prevăzute vineri la Ierusalim şi Tel Aviv.



Magen David Adom, echivalentul Crucii Roşii în Israel, a preluat 150 de răniţi în cursul nopţii, dintre care şase în stare critică.

Postul de televiziune Kan, ale cărui imagini arătau o barieră metalică ruptă de o mulţime compactă, a adăugat că 18 persoane se află într-o stare 'preocupantă'. Circumstanţele tragediei nu au fost clarificate deocamdată.



Zeci de mii de persoane participau în noaptea de joi spre vineri la acest pelerinaj anual, cel mai mare eveniment public din Israel de la începutul pandemiei de COVID-19. Pelerinajul, care are loc cu ocazia sărbătorii Lag Baomer, se desfăşoară la Meron, în jurul presupusului mormânt al rabinului Shimon Bar Yochai, un talmudist din secolul al II-lea, căruia i se atribuie scrierea Zoharului, opera centrală a misticismului evreiesc.

