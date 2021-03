Zamfir, atac la coaliţia PNL - USR PLUS: Îngheaţă veniturile oamenilor, în timp ce iartă două bănci de o datorie de 400 milioane lei!

"Ingheata veniturile oamenilor, in timp ce iarta doua banci de o datorie de 400 milioane lei!!!

Luni, 8 martie, va trece tacit in Senat legea care anuleaza, practic,obligatia pe care BCR si Raifeissen Bank o au de a returna Statului roman suma de circa 400 milioane lei, in urma unei decizii definitive si irevocabile a ICCJ. Presedintele Senatului, pluserista Anca Dragu, presedintele comisiei de buget, pluseristul Claudiu Muresan si presedintele Comisiei Juridice, penelista Iulia Scantei au refuzat in mod deliberat sa introduca pe ordinea de zi, timp de trei saptamani proiectul de lege, tocmai ca sa se implineasca termenul de adoptare tacita", transmite senatorul PSD Daniel Zamfir într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.