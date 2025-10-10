€ 5.0927
Data publicării: 14:56 10 Oct 2025

Wizz Air își mută aproape jumătate din personalul din Abu Dhabi în Europa de Est: România, printre principalele destinații
Autor: Tiberiu Vasile

wizzair-se-retrage-din-republica-moldova_07653800 Foto cu caracter ilustrativ: Unsplash
 

Wizz Air își restructurează operațiunile după închiderea bazei din Abu Dhabi, urmând să relocheze aproape jumătate dintre angajați în huburile din România, Ungaria și Polonia.

Compania aeriană low-cost Wizz Air face o mișcare strategică importantă după anunțul privind închiderea operațiunilor din Abu Dhabi, urmând să relocheze aproape jumătate dintre cei 450 de angajați către bazele sale din Europa de Est, potrivit unei analize Bloomberg.

Directorul de personal al companiei, Marion Geoffroy, a explicat în cadrul unei conferințe desfășurate la Lisabona că procesul de transfer se va desfășura treptat, iar o parte dintre angajați vor rămâne totuși în Emiratele Arabe Unite. 

"Se vor muta fie în Ungaria, Polonia sau România. Vedem că acolo există o cerere pentru ca oamenii noştri să rămână cu Wizz", a declarat Geoffroy, confirmând că între 150 și 200 de angajați, inclusiv piloți, membri ai echipajului și personal administrativ, vor continua să lucreze pentru companie.

"Mulţi oameni au primit oferte de lucru în cadrul companiilor locale. Oamenii nu vor rămâne fără un loc de muncă"

Pentru ceilalți salariați care aleg să nu se transfere, Wizz Air a demarat discuții cu alte companii aeriene din regiune pentru a facilita angajarea lor. "Mulţi oameni au primit oferte de lucru în cadrul companiilor locale. Oamenii nu vor rămâne fără un loc de muncă", a adăugat oficialul.

Decizia vine după ce, în luna septembrie, compania și-a suspendat toate zborurile operate de filiala Wizz Air Abu Dhabi, parte a unui amplu plan de optimizare a costurilor și reechilibrare a resurselor. Printre motive se numără problemele tehnice la motoarele aeronavelor, tensiunile geopolitice din regiune și restricțiile de reglementare care au îngreunat activitatea operatorului.

Wizz Air operează în prezent o flotă de 243 de aeronave Airbus A320 și A321, transportând peste 62,8 milioane de pasageri în 2023. Compania este listată la Bursa de Valori din Londra, fiind unul dintre cei mai mari operatori low-cost din Europa Centrală și de Est.

În România, Wizz Air are o prezență solidă de aproape două decenii. De la debutul său pe piața românească, în 2007, operatorul a transportat peste 50 de milioane de pasageri spre și dinspre București, consolidându-și statutul de lider pe segmentul zborurilor accesibile din regiune, conform Agerpres.

wizz air
romania
polonia
ungaria
