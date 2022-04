Will Smith, INTERZIS de la Oscaruri 10 ani

Actorul american Will Smith nu va mai putea participa la premiile Oscar timp de 10 ani, după ce l-a pălmuit pe Chris Rock la ultima ceremonie.

Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice din Statele Unite a decis vineri să îi interzică actorului Will Smith să participe la orice ceremonie sau eveniment pe care instituţia îl organizează, timp de zece ani, ca pedeapsă pentru palma pe care actorul i-a dat-o comediantului Chris Rock la gala Oscar de la sfârşitul lunii martie, informează AFP şi Reuters.



Domnului Smith nu i se va permite să participe la niciun eveniment sau program al Academiei, personal sau virtual", indiferent dacă este vorba sau nu de premiile Oscar, şi cu efect imediat, a precizat într-un comunicat consiliul de administraţie al Academiei, care s-a întrunit vineri dimineaţă.

Academia de film a acceptat demisia lui Will Smith, pe care acesta a prezentat-o săptămâna trecută, dar nu i-a retras Oscarul pentru cel mai bun actor, primit luna trecută pentru rolul din "The Williams Method".



La ceremonia televizată din 27 martie, Smith a urcat pe scenă după ce comediantul Rock a făcut o glumă despre înfăţişarea soţiei actorului, Jada Pinkett Smith, apoi l-a lovit pe Rock peste faţă.



Gluma lui Rock despre Pinkett Smith a făcut referire la filmul 'G.I. Jane' din 1997, în care actriţa Demi Moore s-a ras în cap. Nu a fost clar dacă Rock era conştient că Pinkett Smith are o afecţiune care provoacă căderea părului, scrie Reuters, conform Agerpres.

Will Smith, scuze publice pentru Chris Rock după ce l-a pălmuit la premiile Oscar

"Violenţa în toate formele este otrăvitoare şi distructivă. Comportamentul meu la premiile Oscar a fost inacceptabil şi nescuzabil. Glumele pe seama mea sunt parte din meserie, dar o glumă despre afecţiunea medicală a Jadei a fost prea mult pentru mine, aşa că am reacţionat emoţional.

Aş vrea să îmi prezint public scuze faţă de tine, Chris (n.r. Chris Rock), am depăşit măsura şi am greşit. Sunt ruşinat, iar acţiunile mele nu sunt un indicativ pentru bărbatul care vreau să fiu.

Nu e loc de violenţă într-o lume de iubire şi bunătate. Vreau să îmi prezint scuzele şi pentru Academia Americană de Film, producătorii show-ului, spectatori şi telespectatorii din întreaga lume.

Îmi prezint scuzele şi în faţa familiei Williams şi a familiei King Richard. Regret că comportamentul meu a pătat ceea ce a fost o călătorie minunată pentru noi toţi", a scris Will Smith pe Facebook.

