Unul dintre cei mai căutați infractori la nivel internațional va fi readus în România. Pentru ce a fost condamnat

Un bărbat de 37 de ani din Suceava, urmărit internaţional din categoria "most wanted", va fi adus vineri în ţară de Poliţia Română.

Potrivit unui comunicat de presă, acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj, tentativă la omor calificat şi trafic de persoane, fiind condamnat la 12 ani şi 8 luni de închisoare.

Bărbatul urmează a fi adus din Norvegia şi încarcerat, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.

Pe data de 17 iunie 2025, în urma activităţilor operative comune realizate de Poliţia Română, prin Direcţia de Investigaţii Criminale - Serviciul Urmăriri - IGPR, Serviciul de Investigaţii Criminale - Compartimentul Urmăriri - IPJ Suceava şi autorităţile norvegiene, prin accesarea canalelor de cooperare şi în baza suportului informativ oferit, a fost depistat şi arestat, pe teritoriul Norvegiei, un bărbat de 37 de ani. Acesta era urmărit naţional şi internaţional, având emis, de către Tribunalul Botoşani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani şi 8 luni pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor calificat, ultraj şi trafic de persoane.

La data de 5 decembrie 2017, în timpul efectuării unei percheziţii la domiciliul său, pentru a se sustrage de la răspundere penală, bărbatul de 37 de ani a lovit cu o sabie în zona cranio-cerebrală şi a braţului stâng un poliţist din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale - IPJ Suceava, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, punându-i viaţa în pericol şi determinându-i o infirmitate şi pierderea capacităţii de muncă, precum şi încadrarea în gradul II de invaliditate.

De asemenea, în 2017, el a constrâns o persoană pentru a vinde pliculeţe cu substanţe interzise, aceasta fiind sechestrată şi aflată sub supravegherea unei alte persoane într-un apartament din municipiul Iaşi.

Ulterior, având în vedere modificările legislative şi faptul că persoana condamnată s-a sustras executării pedepsei, poliţiştii au întocmit un nou dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evadare, urmând a fi soluţionat procedural prin unitatea de parchet competentă, se arată în comunicatul citat.

Pentru exploatarea informaţiilor obţinute în activitatea de căutare, urmărire şi arestare a bărbatului, poliţiştii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale au declanşat o operaţiune ENFAST în care au beneficiat de sprijinul unităţilor de urmăriri din Germania, Franţa şi Spania, iar pentru arestarea acestuia au cooperat direct cu structura de urmăriri din cadrul Poliţiei Districtului Oslo - Regatul Norvegiei, potrivit Agerpres.

