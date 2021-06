Untold 2021 - Sold Out! Peste 11.000 de abonamente s-au epuizat imediat

În prima rundă de vânzare din acest an, care a avut loc joi, 10 iunie, fanii au achiziționat peste 11.000 de abonamente pentru ediția din acest an a festivalului UNTOLD. Ei se alătură celor peste 45.000 de fani care au cumpărat deja abonamente în 2020.

”Venim din nou cu super vești. Anul 2021 se anunță a fi unul magic și asta datorită fanilor UNTOLD. Fanii festivalului au demonstrat încă o dată că, pentru ei, UNTOLD este cel mai așteptat eveniment, mai ales în acest an atât de special”, au anunțat organizatorii festivalului.

Cei care nu au reușit încă să-și achiziționeze un abonament pentru cea de-a șasea ediție UNTOLD o pot face în curând, când organizatorii vor ieși cu o nouă tranșă de abonamente.

UNTOLD se va desfășura la Cluj între 9 și 12 septembrie 2021

UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din întreaga lume, își deschide porțile, timp de 4 zile și 4 nopți, între 9 și 12 septembrie 2021. Astfel, UNTOLD este unul dintre puținele festivaluri de amploare internațională, care se va desfășura în acest an, în întreaga lume!

Reprezentanții UNTOLD au pus la dispoziția autorităților toate studiile științifice și rezultatele evenimentelor pilot organizate în străinătate, care demonstrează siguranța maximă a evenimentelor organizate cu acces doar pentru vaccinați, testați sau cei cu anticorpi. De asemenea, Uniunea Europeană va aproba de la 1 iulie Certificatul Verde - Covid 19 care asigură aceleași 3 condiții: vaccin, certificat anticorpi sau test negativ (antigen sau PCR). Experiența, rigurozitatea și seriozitatea organizatorilor UNTOLD, alături de măsurile de maximă siguranță propuse, fac din evenimentul de la Cluj-Napoca cel mai sigur loc public din România în care se pot afla oamenii.

Tema ediției din acest an

Ediția din acest an vine cu o nouă poveste magică la care echipa UNTOLD lucrează de mai bine de 1 an. Bineînțeles nici în acest an nu vor lipsi cei mai mari artiști din întreaga lume, nerăbdători să reîntâlnească cel mai minunat public pe care îl are un festival.

După aproape 2 ani de restricții, entuziasmul celor care vor petrece la UNTOLD este nemărginit. Cu toții avem de recuperat 2 ani de distracție într-o singură ediție. La ediția aniversară din 2019 au participat peste 375.000 de persoane, în cele 4 zile de magie!