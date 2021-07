Un tânăr a ajuns VIRAL pe TikTok după ce a fost condamnat la 24 de ani de închisoare

Cameron Herrin, în vârstă de 21 de ani, a devenit viral pe TikTok după ce a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru că a omorât o tânără mamă şi pe copilul acesteia într-un accident.

Tânărul a provocat accidentul în urmă cu trei ani, în timpul unei curse ilegale de maşini în Tampa, Florida, Statele Unite ale Americii.

În ultimele zile, au fost postate pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, numeroase clipuri video cu Cameron Herrin aflat în sala de judecată. Internauții, în special femeile, i-au luat apărarea pe motiv că 'arată bine', potrivit World of Buzz.

Contul de TikTok al tânărului a ajuns astfel la 1,6 milioane de fani.

În mai 2018, când s-a produs accidentul, Cameron Herrin avea 18 ani şi conducea un Ford Mustang pe străzile din Tampa, Florida. S-a luat la întrecere cu un prieten și, cu o viteză de aproximativ 160 de km/h, a spulberat-o pe Jessica Reisinger-Raubenolt şi pe fiica acesteia, Lilia, în vârstă de numai un an.

Cele două au murit pe loc. Familia a cerut pedeapsa maximă pentru Cameron Herrin, respectiv 30 de ani, dar o instanţă de judecată l-a condamnat la 24 de ani de închisoare.

Y'all are disgusting for invalidating the death of a mother and her child just because he's good looking. Prison is nothing compared to death.



The child and her mom lost their whole life because this man is racing illegally in a residential area. #cameronherrin pic.twitter.com/Wf3CO1CvhY