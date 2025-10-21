Un șofer profesionist de camion a dezvăluit cât câștigă anual. Suma i-a uimit pe internauți

Deși meseria este considerată una solicitantă și plină de riscuri, veniturile sale i-au făcut pe mulți să se gândească serios la o schimbare de carieră.

Meseria de șofer de camion nu este pentru oricine. Drumuri lungi, nopți nedormite, condiții meteo dificile și ore petrecute în trafic sunt doar câteva dintre provocările cu care se confruntă zilnic acești profesioniști ai șoselelor.

„Imaginează-ți că ești pe drum, e liniște, e întuneric și e aproape ora la care ai dormi în pat. Ați putea spune cu sinceritate că ați fi în stare să rămâneți treaz sau să suportați să vă încurcați programul de somn?”, scrie autorul postării, pentru a evidenția greutatea acestei profesii.

Conform datelor furnizate de Oficiul Național de Statistică (ONS), aproximativ 268.000 de persoane lucrează ca șoferi de camion în Marea Britanie, însă numărul lor a scăzut cu 16% față de 2017, pe fondul oboselii, stresului și presiunilor tot mai mari din domeniu.

Defalcarea veniturilor - cât câștigă un șofer de camion

În acest context, Ashley Hale, un șofer profesionist care își documentează activitatea pe canalul său de YouTube, a decis să vorbească deschis despre cât câștigă. Într-un videoclip devenit viral, el a dezvăluit că, în perioada în care lucra pentru o companie de transport (care între timp s-a desființat), veniturile sale ajungeau la aproximativ 52.000 de lire sterline pe an.

„Nu vreau să pun pe nimeni într-o poziție inconfortabilă, așa că am ales să vorbesc despre un loc de muncă anterior, nu despre compania la care sunt acum”, a explicat Ashley, dorind să păstreze discreția față de actualul său angajator.

Bărbatul a prezentat pe ecran fișa de salariu, explicând pas cu pas sumele încasate. El a precizat că, pentru o săptămână de 45 de ore de muncă, primea 625 de lire sterline, ceea ce ar fi echivalent cu un salariu anual de aproximativ 32.500 de lire sterline.

Dar adevărata surpriză vine atunci când se adaugă bonusurile și alocațiile suplimentare:

Orele suplimentare sunt plătite dublu și aduc un plus de circa 261 de lire sterline pe săptămână.

Pentru turele de seară, considerate „ore nesociabile”, Hale primea 3 lire sterline suplimentar pe săptămână.

Când atingea obiectivele de performanță, era recompensat cu un bonus de 40 de lire sterline.

În plus, avea o alocație de aproximativ 100 de lire sterline pentru nopțile petrecute pe drum, menită să acopere cheltuieli de cazare și masă.

Adunate, toate aceste sume ridică venitul săptămânal al lui Ashley la aproximativ 1.000 de lire sterline, ceea ce înseamnă un total anual de peste 52.000 de lire sterline.

Pasiune și determinare

Ashley glumește pe seama faptului că, deși veniturile par generoase, nu prea are timp să se bucure de ele.

„Sunt pe drum aproape tot timpul. E o muncă pe care trebuie s-o iubești, altfel n-ai rezista”, a spus el în videoclip.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Mulți au apreciat sinceritatea sa și au spus că informațiile oferite le-au schimbat perspectiva asupra meseriei de șofer de camion.

Reacțiile publicului

Comentariile de pe YouTube au fost pline de susținere și admirație.

„Șoferii sunt oameni buni și ar trebui să fie bine plătiți”, a scris un utilizator.

Un altul a mărturisit: „Este fantastic! Am în vedere o schimbare de carieră și intenționez să-mi iau permisul anul viitor. Aceasta este o perspectivă grozavă”.

Un alt comentariu a adăugat, plin de entuziasm: „Awwww, ce calitate, amice! Trebuie să faci o treabă grozavă pentru a-ți câștiga bonusul de performanță. Ține-o tot așa!”

Ashley Hale demonstrează că munca grea și dedicarea pot fi răsplătite. Deși epuizantă, profesia de șofer de camion poate oferi venituri consistente celor care sunt dispuși să trăiască pe drumuri și să suporte condițiile dificile ale acestei meserii.

Pe fondul scăderii numărului de șoferi și al cererii tot mai mari în transporturi, povestea lui Ashley ar putea deveni un argument convingător pentru cei care caută o carieră stabilă și bine plătită.