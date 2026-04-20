Un politician, sechestrat și jefuit de 3 milioane de euro, în vila lui. Soția sa și cele două fiice mici, ținute captive

Politicianul italian Alberto Filippi, fost senator, a fost jefuit în vila lui, după ce hoții l-au amenințat cu o armă. Jaful a fost comis în seara zilei de 17 aprilie, iar hoții au plecat din casa bărbatului cu aproximativ trei milioane de euro. Conform rapoartelor, familia lui Filippi a fost ținută captivă timp de aproximativ o oră, scrie tg24.

Se pare că politicianul Alberto Filippi, care este și om de afaceri, a fost luat prin suprindere de patru criminali înarmați și mascați în timp ce se întorcea acasă. Îndreptându-i o armă spre frunte, aceștia l-au forțat să deschidă ușa vilei, unde stăteau soția și cele două fiice mici ale sale. Timp de aproximativ o oră, întreaga familie a lui Filippi a fost ținută captivă sub amenințarea armei în dormitorul de la etajul vilei.

Politicianul, amenințat cu o șurubelniță. Hoții nu ar fi italieni

La parter, însă, fostul senator, amenințat cu o șurubelniță, a fost forțat să însoțească restul bandei în timp ce aceștia răscoleau fiecare colț al vilei. Tâlharii au furat ceasuri, bijuterii și obiecte de valoare.

După ce bandiții au fugit, omul de afaceri, încă în stare de șoc, a alertat poliția. Ancheta a fost predată carabinierilor. Potrivit spuselor lui Filippi însuși, banda de infractori „nu era formată din italieni”.