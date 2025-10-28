Un microbuz plin cu migranţi a fost oprit la Calafat: 24 de persoane încercau să intre ilegal în România

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat, în cooperare cu autorităţile bulgare, au depistat 24 de migranţi care încercau să intre ilegal în România. Majoritatea proveneau din ţări africane şi nu deţineau documentele necesare pentru a călători în Spaţiul Schengen.

Oprire la control în parcarea podului Calafat-Vidin

Potrivit Poliţiei de Frontieră, acţiunea a avut loc în parcarea din apropierea staţiei de taxare a podului Calafat–Vidin. În timpul unui control de rutină efectuat în sistem integrat, poliţiştii români şi bulgari au oprit un microbuz condus de un cetăţean moldovean, care circula pe ruta Bulgaria-România.

În urma verificărilor, în compartimentul de marfă al vehiculului au fost găsite 17 persoane de origine afro-asiatică, fără documente de identitate sau călătorie.

Migranţi din Maroc, Egipt, Palestina şi Tunisia

Dintre cele 17 persoane descoperite în microbuz, 14 au declarat că sunt cetăţeni marocani, iar ceilalţi trei provin din Egipt, Palestina şi Tunisia.

Ulterior, poliţiştii români, împreună cu cei din cadrul Poliţiei Municipiului Calafat, au extins verificările în zonă şi au identificat alte şapte persoane, toţi bărbaţi, cetăţeni marocani, care nu îşi puteau justifica prezenţa pe teritoriul României.

Migranţii şi şoferul, predaţi autorităţilor bulgare

Conform Poliţiei de Frontieră, în baza planului de cooperare încheiat între Poliţia de Frontieră Română şi cea Bulgară, a fost organizată o întrevedere de frontieră.

În cadrul acesteia, cetăţeanul moldovean care conducea microbuzul, grupul de 24 de migranţi şi vehiculul folosit pentru transport au fost preluaţi de autorităţile de frontieră bulgare, care vor continua cercetările în acest caz.