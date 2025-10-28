€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Urmărește dezbaterea live

 
Data publicării: 12:14 28 Oct 2025

Un microbuz plin cu migranţi a fost oprit la Calafat: 24 de persoane încercau să intre ilegal în România
Autor: Alexandra Curtache

2-000-de-kg-de-nuci--fara-acte-de-provenienta--descoperite-de-vamesii-din-botosani_09803600 FOTO cu caracter ilustrativ. Politia de frontiera
 

Poliţiştii de frontieră din Calafat, în cooperare cu autorităţile bulgare, au depistat 24 de migranţi ascunşi într-un microbuz care încercau să intre ilegal în România.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat, în cooperare cu autorităţile bulgare, au depistat 24 de migranţi care încercau să intre ilegal în România. Majoritatea proveneau din ţări africane şi nu deţineau documentele necesare pentru a călători în Spaţiul Schengen.

Oprire la control în parcarea podului Calafat-Vidin

Potrivit Poliţiei de Frontieră, acţiunea a avut loc în parcarea din apropierea staţiei de taxare a podului Calafat–Vidin. În timpul unui control de rutină efectuat în sistem integrat, poliţiştii români şi bulgari au oprit un microbuz condus de un cetăţean moldovean, care circula pe ruta Bulgaria-România.

În urma verificărilor, în compartimentul de marfă al vehiculului au fost găsite 17 persoane de origine afro-asiatică, fără documente de identitate sau călătorie.

Migranţi din Maroc, Egipt, Palestina şi Tunisia

Dintre cele 17 persoane descoperite în microbuz, 14 au declarat că sunt cetăţeni marocani, iar ceilalţi trei provin din Egipt, Palestina şi Tunisia.

Ulterior, poliţiştii români, împreună cu cei din cadrul Poliţiei Municipiului Calafat, au extins verificările în zonă şi au identificat alte şapte persoane, toţi bărbaţi, cetăţeni marocani, care nu îşi puteau justifica prezenţa pe teritoriul României.

Migranţii şi şoferul, predaţi autorităţilor bulgare

Conform Poliţiei de Frontieră, în baza planului de cooperare încheiat între Poliţia de Frontieră Română şi cea Bulgară, a fost organizată o întrevedere de frontieră.

În cadrul acesteia, cetăţeanul moldovean care conducea microbuzul, grupul de 24 de migranţi şi vehiculul folosit pentru transport au fost preluaţi de autorităţile de frontieră bulgare, care vor continua cercetările în acest caz.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

migranti
dolj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Barometrul Securității Energetice: Românii vor ca Moldova să primească gaze din Marea Neagră
Publicat acum 22 minute
Ilie Bolojan anunță un nou pachet de măsuri, în noiembrie
Publicat acum 41 minute
Un microbuz plin cu migranţi a fost oprit la Calafat: 24 de persoane încercau să intre ilegal în România
Publicat acum 45 minute
Zelenski estimează pierderi lunare de 5 miliarde de dolari pentru Rusia după sancțiunile SUA
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Vlad Gheorghe își anunță candidatura la funcția de primar al Capitalei. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 21 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 26 Oct 2025
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat acum 19 ore si 44 minute
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
Publicat acum 19 ore si 8 minute
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close