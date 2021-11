Un chinez a fost reținut pentru o memă trimisă într-un grup

Un bărbat din China a fost reținut timp de nouă zile pentru o memă cu un câine care poartă caschetă de polițist și arată o insignă de poliție. Mema a devenită virală pe rețelele sociale de China, scrie CNN. O parte dintre internauți au protestat, susținând că o glumă pe Internet nu este un motiv pentru a fi ținut în arest.

Bărbatul a trimis mema la finele lunii trecute, pe platforma de socializare WeChat, într-o conversație de grup, în timp ce se plângea de restricțiile anti-Covid. Oficialii au impus în ultima perioadă noi restricții pentru a reduce răspândirea virusului SARS-CoV-2.

A urmat o postare a poliției din orașul Qingtongxia, din regiunea Ningxia: o captură de ecran în care apărea mema bărbatului. În cele din urmă, postarea a fost ștearsă. Mema înfățisa un câine care purta o caschetă de polițist și arăta o insignă de poliție, potrivit The Paper.

Poliția a primit captura de la unul dintre membrii grupului. A fost demarată o anchetă asupra grupului cu peste 330 de membri.

Considerând că bărbatul era "nemulțumit de măsurile de prevenire a Covid-19", oamenii legii au decis să-l cheme la secția de poliție. Acolo, chinezul a fost interogat și reținut pentru nouă zile.

A man in China was reportedly detained for nine days after sending a meme to a group chat that was deemed offensive to police in an incident that has gone viral on Chinese social media. https://t.co/xo3EC0GiBe