Un bărbat arestat pentru o crimă susține că a ucis, de fapt, 16 persoane

Sean Lannon, în vârstă de 47 de ani, a fost arestat preventiv fără cauțiune, la începutul acestei luni, în Missouri, fiind acuzat că l-a omorât în bătaie pe Michael Dabkowski. Acesta din urma l-ar fi abuzat sexual în copilărie.

Procurorul Alec Gutierrez a dezvăluit că, în timpul interogatoriului, Sean Lannon a mărturisit că a mai ucis alte 15 persoane în New Mexico, printre acestea numărându-se și fosta sa soție, scrie CNN.

„A recunoscut că a ucis în total 16 persoane, 15 fiind din New Mexico și una în statul New Jersey. FBI supraveghează o anchetă în New Mexico.”, a spus procurorul Gutierrez vineri, în instanță.

11 dintre victimele lui Sean Lannon ar fi fost traficanți de droguri. Suspectul a mai precizat că o parte din persoanele pe care susține că le-a ucis au fost dezmembrate.

Lannon va fi interogat în legătură cu patru cadavre dezmembrate găsite într-un garaj de lângă aeroportul din Albuquerque. Unul dintre aceste cadavre îi aparține fostei sale soții.

Cercetările continuă, iar pentru moment, Sean Lannon este acuzat de comiterea unei singure crime.