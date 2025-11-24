€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri Un bărbat a furat din parcometre monede în valoare de 1 milion de euro. A fost arestată și soția lui
Data actualizării: 22:11 24 Noi 2025 | Data publicării: 22:10 24 Noi 2025

Un bărbat a furat din parcometre monede în valoare de 1 milion de euro. A fost arestată și soția lui
Autor: Doinița Manic

monede euro furt parcometre Imagine cu monede euro. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Un cuplu a fost reţinut după ce ar fi furat monede în valoare de 1 milion de euro din parcometre.

Un bărbat, angajat al orașului Kempten, din sudul Germaniei, este suspectat că ar fi sustras monede în valoare de cel puțin 1 milion de euro din parcometre, informează Agerpres, citând DPA.

Poliția și procurorii au transmis că au emis mandate de arestare pe numele bărbatului în cauză, dar și pe numele soției sale. Cei doi sunt acuzați de furt, respectiv complicitate la furt, în 720 de cazuri. Cuplul se află în prezent în detenție.

Autoritățile au fost sesizate după ce o bancă a raportat suspiciuni de spălare de bani, în urma unor depozite frecvente în numerar în mai multe conturi bancare, aduse la cunoștința Parchetului din Kempten în luna octombrie.

Potrivit anchetatorilor, angajatul ar fi scos monede din parcometre în repetate rânduri și le-ar fi depus în conturi la care soția sa avea acces. Estimările arată că orașul a suferit pierderi de peste 1 milion de euro.

Polițiștii germani au percheziţionat şi birourile primăriei orașului Kempten

Primarul orașului Kempten, Thomas Kiechle, s-a declarat "șocat și consternat" de aceste acuzații. Luni, anchetatorii au efectuat percheziții și în birourile primăriei.

"Desigur, sprijin procuratura și poliția în cadrul anchetei lor amănunțite privind acuzațiile", a declarat edilul.

"Până la finalizarea procedurilor, se aplică prezumția de nevinovăție. Cu toate acestea, voi lua imediat măsuri concrete în materie de drept al muncii și organizare pentru a revizui procesele anterioare de lucru, pentru a descoperi posibile puncte slabe și pentru a le remedia în mod fiabil pentru viitor", a mai declarat primarul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

germania
parcometre
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Moșteanu, absolvent de facultate abia după 23 de ani de la începerea studiilor, a fost șef la un club din Regie
Publicat acum 17 minute
Trump și Xi Jinping au discutat despre Taiwan la telefon. Ce scenarii se conturează
Publicat acum 20 minute
Cum îți dai seama dacă o mâncare e bună sau nu. Explicațiile nutriționistului Mihaela Bilic
Publicat acum 24 minute
Fost premier, diagnosticat cu cancer
Publicat acum 27 minute
Creșterea TVA, efect de bumerang. Statul pierde bani, prețurile cresc. Chirieac: Domnul Bolojan nu ține seama de niște lucruri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat pe 23 Noi 2025
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 23 Noi 2025
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close