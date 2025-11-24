Un bărbat a furat din parcometre monede în valoare de 1 milion de euro. A fost arestată și soția lui

Un bărbat, angajat al orașului Kempten, din sudul Germaniei, este suspectat că ar fi sustras monede în valoare de cel puțin 1 milion de euro din parcometre, informează Agerpres, citând DPA.

Poliția și procurorii au transmis că au emis mandate de arestare pe numele bărbatului în cauză, dar și pe numele soției sale. Cei doi sunt acuzați de furt, respectiv complicitate la furt, în 720 de cazuri. Cuplul se află în prezent în detenție.

Autoritățile au fost sesizate după ce o bancă a raportat suspiciuni de spălare de bani, în urma unor depozite frecvente în numerar în mai multe conturi bancare, aduse la cunoștința Parchetului din Kempten în luna octombrie.

Potrivit anchetatorilor, angajatul ar fi scos monede din parcometre în repetate rânduri și le-ar fi depus în conturi la care soția sa avea acces. Estimările arată că orașul a suferit pierderi de peste 1 milion de euro.

Polițiștii germani au percheziţionat şi birourile primăriei orașului Kempten

Primarul orașului Kempten, Thomas Kiechle, s-a declarat "șocat și consternat" de aceste acuzații. Luni, anchetatorii au efectuat percheziții și în birourile primăriei.

"Desigur, sprijin procuratura și poliția în cadrul anchetei lor amănunțite privind acuzațiile", a declarat edilul.

"Până la finalizarea procedurilor, se aplică prezumția de nevinovăție. Cu toate acestea, voi lua imediat măsuri concrete în materie de drept al muncii și organizare pentru a revizui procesele anterioare de lucru, pentru a descoperi posibile puncte slabe și pentru a le remedia în mod fiabil pentru viitor", a mai declarat primarul.