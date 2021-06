Un balon cu aer cald s-a prăbușit în SUA. Mai multe persoane au murit. ”Este sfâșietor”

Cinci persoane și-au pierdut viața după ce un balon cu aer cald s-a agățat de liniile de înaltă tensiune din Albuquerque, New Mexico, sâmbătă dimineață. Coșul în care se aflau pasagerii s-a detașat de balon și s-a prăbușit la pământ, conform informațiilor oferite de departamentul local de poliție. Incidentul tragic a oprit curentul electric a 13.000 de rezidenți, relatează BBC.

Martorii au scris pe Twitter că au văzut balonul dezumflat căzând. Totul a avut loc în jurul orei 7:00, ora locală. Doi bărbați, unul din ei fiind pilotul, și două femei au murit pe loc. O a cincea victimă a fost transportată la spital, însă a murit din cauza rănilor grave.

Administrația Aviației Federale estimează că victimele aflate în coș au căzut de la o înălțime de 30 de metri.

Joshua Perez este unul dintre martorii care au auzit prăbușirea. Împreună cu un alt bărbat s-a deplasat la fața locului și a oprit butelia cu propan, care încă funcționa după prăbușire.

„Să vezi balonul căzând așa este sfâșietor”, a spus Perez.

Cauza prăbușirii este încă investigată de către Administrația Aviației Federale și Comisia pentru Siguranța Transporturilor.

The balloon fell in the Southwynd housing area. On my neighbors house. pic.twitter.com/sBj5LO1g9n