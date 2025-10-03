Un angajat a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare. Compania i-a cerut banii înapoi, dar el a demisionat

Un fost angajat al Consorțiului Industrial de Alimente (Cial), cea mai mare companie de mezeluri din Chile, a fost achitat după ce firma l-a acuzat de delictul de „însușire pe nedrept”. Totul a pornit în mai 2022, când bărbatul a primit din greșeală un salariu de 330 de ori mai mare decât cel prevăzut în contract.

Salariul său obișnuit era de aproximativ 500.000 de pesos chilieni (442,07 euro), însă pe 30 mai 2022 a descoperit în cont suma de 165.398.851 de pesos (146.000 de euro.) El a sesizat inițial eroarea șefului său, iar departamentul de resurse umane a confirmat plata greșită. Potrivit companiei, angajatului i s-a explicat că „acei bani nu corespundeau plății vreunui serviciu”.

Firma susține că bărbatul s-ar fi angajat să returneze suma prin bancă, însă, în loc să facă acest lucru, după câteva zile și-a dat demisia prin intermediul unui avocat.

Judecătorii l-au achitat pe bărbat

În apărarea sa, avocatul Alejandro Díaz, a declarat: „Juridic, această parte înțelege că nu există niciun delict. Sunt instanțele cele chemate să decidă”.

Compania a obținut chiar și ridicarea secretului bancar pentru a investiga contul fostului angajat. Totuși, la ședința din 8 septembrie, judecătoarea Lilian Sáez l-a achitat: „Se declară achitat, exact cum am afirmat noi de la început”, a spus avocatul Díaz după verdict.

De partea cealaltă, Cial a anunțat că va continua să lupte pentru a-și recupera banii: „Cial va exercita toate acțiunile legale prevăzute de lege, interpunând un recurs de nulitate, pentru ca hotărârea să fie revizuită”, a transmis compania pentru Diario Financiero.