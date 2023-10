Un aliat al lui Trump, ales preşedinte al Camerei Reprezentanţilor / Foto

Reprezentantul din Louisiana, necunoscut publicului larg, a reuşit să obţină 220 de voturi în cadrul scrutinului. Impasul din Cameră a împiedicat până acum Congresul să răspundă cererii preşedintelui Joe Biden de ajutor pentru Ucraina şi Israel, aflate în război cu Rusia şi, respectiv, Hamas.

Mike Johnson este al patrulea republican din această lună care a obţinut nominalizarea Partidului Republican pentru fotoliul de 'speaker', preşedintele Camerei, rămas vacant după ce o mică facţiune rebelă a partidului l-a înlăturat pe Kevin McCarthy din acest post, pe 3 octombrie.

