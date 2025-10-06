UE critică dur scrutinul din Georgia, în timp ce Tbilisi se confruntă cu proteste violente

Uniunea Europeană a condamnat ferm alegerile locale din Georgia, desfășurate în weekend, considerând că scrutinul s-a derulat într-un climat de represiune și intimidare la adresa vocilor critice față de guvern, relatează DPA.

Potrivit Bruxellesului, campania electorală a fost profund afectată de acțiuni sistematice ale autorităților, de la „luni de razii la media independente” și până la „întemniţarea opozanţilor şi activiştilor” sau modificări ale codului electoral care avantajează formațiunea aflată la putere. Toate acestea, au declarat șefa diplomației europene Kaja Kallas și comisarul pentru extindere Marta Kos, "au redus semnificativ șansele unor alegeri corecte și competitive".

"O mare parte a opoziţiei a boicotat aceste alegeri şi rata participării a fost relativ scăzută"

„O mare parte a opoziţiei a boicotat aceste alegeri şi rata participării a fost relativ scăzută”, au precizat oficialii europeni, exprimându-și îngrijorarea față de deteriorarea climatului democratic din țară.

Reprezentantele UE au cerut tuturor părților „calm și reținere”, în contextul în care Georgia se pregătește de noi manifestații ample împotriva guvernului. Ele au insistat ca autoritățile de la Tbilisi să respecte libertatea de exprimare și dreptul cetățenilor de a se asocia pașnic.

În capitală, zeci de mii de oameni au ieșit pe străzi imediat după anunțarea rezultatelor preliminare, acuzând partidul de guvernământ, Visul Georgian, de derive autoritare. Protestele au degenerat pe alocuri, Ministerul Sănătății raportând rănirea a 21 de polițiști și a șase manifestanți.

"Tentativă de lovitură de stat"

Premierul Irakli Kobahidze a calificat evenimentele drept o „tentativă de lovitură de stat”, în timp ce Ministerul de Interne a avertizat că va reacționa ferm dacă „acțiunile” din noaptea precedentă vor continua. Până duminică seară, câteva sute de oameni se mai aflau încă în fața Parlamentului, fără a fi semnalate incidente majore.

Criza politică din Georgia s-a adâncit după alegerile parlamentare controversate de anul trecut, în urma cărora Visul Georgian s-a autoproclamat câștigător. Opoziția pro-occidentală a refuzat să participe la activitatea legislativului, iar decizia premierului Kobahidze de a suspenda obiectivul constituțional privind integrarea europeană a amplificat tensiunile, declanșând valuri de proteste în Tbilisi și în alte orașe ale țării, conform Agerpres.