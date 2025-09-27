Ucraina a lovit o importantă stație de pompare a petrolului din Rusia

Atacul a avut loc în cursul nopții, iar imaginile difuzate pe canalele de socializare ar fi arătat flăcări uriașe ridicându-se din instalația petrolieră. Ciuvașia, o regiune situată la aproximativ 650 de kilometri est de Moscova, nu se află în apropierea liniei frontului, ceea ce sugerează că Ucraina folosește drone de ultimă generație, capabile să atingă ținte aflate la sute de kilometri distanță.

Potrivit unui oficial de securitate de la Kiev, atacul face parte dintr-o campanie mai amplă de „sancționare” a sectorului energetic rus. „SBU continuă să impună sancțiuni asupra sectorului petrolier al Rusiei, care generează profituri uriașe, folosite apoi pentru a finanța războiul împotriva Ucrainei”, a declarat sursa pentru Reuters.

Mesaj clar pentru Kremlin

Această lovitură nu este un incident izolat. În ultimele luni, Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor, depozitelor de carburant și conductelor de transport din interiorul Federației Ruse. Strategia urmărește să reducă capacitatea Moscovei de a-și alimenta armata și să creeze presiune economică prin diminuarea exporturilor de petrol, una dintre principalele surse de venit ale statului rus.

Oficialii de la Kiev consideră că aceste operațiuni au un impact dublu: pe de o parte afectează direct infrastructura logistică a Rusiei, iar pe de altă parte transmit un mesaj populației ruse și autorităților de la Kremlin că războiul poate ajunge în orice colț al țării.

Rusia tace, dar efectele se simt

Ministerul rus al Situațiilor de Urgență nu a emis încă un comunicat oficial, însă presa locală a relatat că incendiul a fost stins după mai multe ore, iar activitatea stației de pompare a fost suspendată temporar. Nu există informații despre victime, dar pagubele materiale par a fi semnificative.

Experții în energie avertizează că, pe termen lung, astfel de atacuri pot afecta exporturile de petrol ale Rusiei, care reprezintă o parte esențială din bugetul federal. Deja, în primele luni ale anului, Moscova a fost nevoită să reducă unele livrări către partenerii săi, în timp ce cheltuielile de război au crescut.