Turiștii, puși pe fugă din Mamaia. Gușă: Oamenii cer banii înapoi după ce văd plaja / video

”Litoralul este praf! Sunt scandaluri foarte mari. A intervenit și Poliția. Oamenii sunt nemulțumiți pornind de la lipsa de personal și până la lipsa de plaje. Litoralul, în acest weekend, va fi extrem de încins la propriu! Cei din personal (n.r. - hoteluri și restaurante) au plecat în alte țări unde li se pare că nu vor mai avea întreruptă munca, nu vor mai fi dați afară. Cât despre plajă... este un dezastru. Nu se poate face plajă. Oamenii cer banii înapoi, merg la cazare și spun: ”ne-ați spus că va fi altfel când am luat biletul!” Acum găsești pietre pe plajă, nu nisip!”, a zis Cozmin Gușă la DC News TV.

Ipoteza lui Gușă privind lărgirea plajei din Mamaia. Miza scandalului e uriașă

Cozmin Gușă a lansat o ipoteză privind miza plajei lărgite din Mamaia.

El este de părere că în fața hotelurilor deja existente, cu vedere la mare, se vor construi altele.

”Am aflat care este miza scandalului cu lărgirea plajei din Mamaia: noul front zero de la mare. Practic se reîmpart cărțile. Hotelurile care aveau front la mare... acum vor fi în planul doi sau chiar trei. În Mamaia vom vorbi de două fronturi de blocuri noi. Acesta este motivul pentru care plaja a fost lărgită și va fi o nouă bretea zero, adică frontul zero va aparține altcuiva: noilor investitori. Tare mi-e teamă că vom avea hoteluri de tipul ABC SRL, dar care sigur vor fi ale potentaților. Deci de aceea s-a lărgit atât de tare plaja: ca să se construiască încă un rând în față. Este 100% informația confirmată. Veți vedea cum vor merge aprobările pentru aceste construcții”, a zis Cozmin Gușă la Deferiți mass-media.

Dacă vrei să ajungi în mare la Mamaia, de cum intri pe plajă și până ajungi în apă, ai nevoie de pachețel și de o pereche în plus de șlapi pentru că riști să-i rupi și te apucă și foamea. Atât de mult s-a lărgit plaja încât ai nevoie de răbdare să ajungi în apă.