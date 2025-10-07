€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 21:27 07 Oct 2025

Trump, propus la Premiul Nobel pentru Pace de președintele Taiwanului. Ce "probă" ar trebui să treacă
Autor: Andreea Deaconescu

donald-trump-agerpres_12472700 Donald Trump - foto Agerpres
 

Președintele Taiwanului spune că Donald Trump ar merita Premiul Nobel pentru Pace dacă l-ar convinge pe Xi Jinping să renunțe la utilizarea forței împotriva Taiwanului.

Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional al Taiwanului, în pofida absenței relațiilor bilaterale oficiale, dar de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte, la începutul acestui an, Donald Trump nu a anunțat noi vânzări de arme către insula revendicată de Beijing.

Trump s-ar putea întâlni cu Xi la un summit al țărilor din Asia-Pacific, ce va avea loc în Coreea de Sud ulterior în această lună.

În cadrul programului The Clay Travis and Buck Sexton Show, Lai Ching-te s-a referit la comentariile făcute în august de Donald Trump potrivit cărora Xi Jinping i-a promis că forțele Beijingului nu vor invada Taiwanul în timpul mandatului actualului lider de la Casa Albă.

Liderul Taiwanului: Trump poate aduce pacea cu China

Sperăm că vom primi în continuare sprijinul președintelui Trump. Dacă președintele Trump l-ar convinge pe Xi Jinping să abandoneze permanent orice agresiune militară contra Taiwanului, atunci președintele Trump ar fi, indubitabil, laureat al Premiului Nobel pentru Pace,  a declarat președintele taiwanez Lai Ching-te într-un interviu acordat unui post de radio conservator american, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Laureatul din acest an al Nobelului pentru Pace va fi anunțat vineri la Oslo.

Fiind întrebat ce i-ar spune președintelui american dacă l-ar întâlni, Lai a răspuns că l-ar sfătui pe Trump să acorde atenție acțiunilor lui Xi Jinping.

Activitățile militare intensificate ale Chinei în largul țărmurilor sale nu sunt o provocare doar pentru Taiwan, a spus el.

Provocarea se extinde doar prin anexarea Taiwanului. De îndată ce Taiwanul ar fi anexat, China va deveni mai puternică pentru a concura cu Statele Unite pe arena internațională, subminând ordinea internațională bazată pe reguli. În cele din urmă, acest lucru va avea un impact asupra intereselor interne din SUA. De aceea, sper că președintele Trump va continua să mențină pacea și stabilitatea în regiunea indo-pacific, a subliniat președintele taiwanez.

Le voi spune că Taiwanul este decis în mod categoric să-și apere securitatea națională. Când Taiwanul se protejează, el este angajat și față de menținerea păcii și a stabilității regionale, a declarat Lai Ching-te atunci când a fost întrebat cum va arăta el Statelor Unite hotărârea Taipeiului de a se apăra.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
România, lovită de Ciclonul Barbara. Elena Mateescu (ANM), prognoza actualizată pentru orele următoare, inclusiv în București
Publicat acum 5 minute
Ride-sharing, tarife record în București din cauza ploii: Cât costă o cursă de 10 km cu Bolt
Publicat acum 24 minute
Cod roșu de furtuni în Bulgaria! Trei morți și mii de evacuați pe litoralul Mării Negre: orașele se pregătesc pentru noi inundații
Publicat acum 43 minute
Mai rău decât Codul Roșu?! Mov pe hărțile meteo: Fenomene extreme amenință România
Publicat acum 45 minute
Trump, propus la Premiul Nobel pentru Pace de președintele Taiwanului. Ce "probă" ar trebui să treacă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close