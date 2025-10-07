Trump, propus la Premiul Nobel pentru Pace de președintele Taiwanului. Ce "probă" ar trebui să treacă

Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional al Taiwanului, în pofida absenței relațiilor bilaterale oficiale, dar de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte, la începutul acestui an, Donald Trump nu a anunțat noi vânzări de arme către insula revendicată de Beijing.



Trump s-ar putea întâlni cu Xi la un summit al țărilor din Asia-Pacific, ce va avea loc în Coreea de Sud ulterior în această lună.



În cadrul programului The Clay Travis and Buck Sexton Show, Lai Ching-te s-a referit la comentariile făcute în august de Donald Trump potrivit cărora Xi Jinping i-a promis că forțele Beijingului nu vor invada Taiwanul în timpul mandatului actualului lider de la Casa Albă.

Liderul Taiwanului: Trump poate aduce pacea cu China

Sperăm că vom primi în continuare sprijinul președintelui Trump. Dacă președintele Trump l-ar convinge pe Xi Jinping să abandoneze permanent orice agresiune militară contra Taiwanului, atunci președintele Trump ar fi, indubitabil, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a declarat președintele taiwanez Lai Ching-te într-un interviu acordat unui post de radio conservator american, relatează Reuters, citată de Agerpres.



Laureatul din acest an al Nobelului pentru Pace va fi anunțat vineri la Oslo.



Fiind întrebat ce i-ar spune președintelui american dacă l-ar întâlni, Lai a răspuns că l-ar sfătui pe Trump să acorde atenție acțiunilor lui Xi Jinping.



Activitățile militare intensificate ale Chinei în largul țărmurilor sale nu sunt o provocare doar pentru Taiwan, a spus el.



Provocarea se extinde doar prin anexarea Taiwanului. De îndată ce Taiwanul ar fi anexat, China va deveni mai puternică pentru a concura cu Statele Unite pe arena internațională, subminând ordinea internațională bazată pe reguli. În cele din urmă, acest lucru va avea un impact asupra intereselor interne din SUA. De aceea, sper că președintele Trump va continua să mențină pacea și stabilitatea în regiunea indo-pacific, a subliniat președintele taiwanez.



Le voi spune că Taiwanul este decis în mod categoric să-și apere securitatea națională. Când Taiwanul se protejează, el este angajat și față de menținerea păcii și a stabilității regionale, a declarat Lai Ching-te atunci când a fost întrebat cum va arăta el Statelor Unite hotărârea Taipeiului de a se apăra.