Data publicării: 07:58 12 Oct 2025

Trump prezidează „summitul Păcii”. Principalul aliat al grupării teroriste Hamas se declară sceptic
Autor: Tudor Curtifan

trump-audieri_83824600 Sursa foto: Facebook, pagina președintelui Donald Trump
 

Preşedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, şi omologul său american, Donald Trump, vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un "Summit al păcii", la care vor participa "lideri din peste 20 de ţări", a anunţat sâmbătă preşedinţia egipteană într-un comunicat.

"Summitul îşi propune să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, să consolideze eforturile de instaurare a păcii şi stabilităţii în Orientul Mijlociu şi să deschidă un nou capitol în securitatea şi stabilitatea regională", a precizat textul comunicatului, preluat de agențiile Agerpres și AFP. Cairo a făcut anunțul în a doua zi de armistiţiu între Israel şi Hamas.

Iranul, aliat al grupării teroriste Hamas anunță că e sceptic privind armistițiul dintre Israel și Hamas

"Nu avem absolut nicio încredere în regimul sionist", a declarat şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, argumentând că "au existat armistiţii repetate în trecut, în diferite locuri, în special în Liban", care au fost "încălcate" de Israel.

"Avertizăm împotriva trucurilor şi trădărilor regimului sionist", a adăugat el la televiziunea de stat, referindu-se la Israel, stat nerecunoscut de guvernul iranian.

Cu toate acestea, Araghchi a reafirmat sâmbătă sprijinul Iranului pentru armistiţiul din Gaza.

"Am susţinut întotdeauna orice plan sau măsură care ar putea pune capăt acestor crime împotriva poporului din Gaza, pentru a pune capăt acestui genocid", a subliniat ministrul iranian.

De la revoluţia islamică din 1979, Iranul a făcut din cauza palestiniană unul dintre pilonii politicii sale externe.

Iranul şi Israelul s-au confruntat militar în iunie, în timpul unui război de 12 zile, declanşat de un atac surpriză israelian asupra teritoriului iranian.

Ofiţeri militari de rang înalt, oameni de ştiinţă având legătură cu programul nuclear al Iranului şi sute de civili au fost ucişi în acest conflict care s-a încheiat cu un armistiţiu.

