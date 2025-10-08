Trump îndeamnă la încarcerarea primarului oraşului Chicago şi a guvernatorului statului Michigan

"Primarul din Chicago ar trebui să fie în închisoare pentru că nu i-a protejat pe agenţii ICE! Guvernatorul Pritzker la fel!", a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Două sute de membri ai Gărzii Naţionale din Texas s-au strâns într-o facilitate a armatei de lângă Chicago, în pofida obiecţiilor lui Pritzker, Johnson şi ale altor lideri democraţi din Michigan, şi după ce preşedintele a descris această metropolă drept o "zonă de război", potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Preşedintele Donald Trump a autorizat în weekend desfăşurarea a 700 de membri ai Gărzii Naţionale, însă opoziţia democrată a contestat în instanţă legalitatea ordinului, acuzându-l pe preşedinte că "îşi pedepseşte inamicii politici".

Potrivit democraţilor, administraţia Trump se foloseşte de "pretextul" manifestaţiilor din faţa unui centru al ICE de la periferia oraşului Chicago pentru a justifica trimiterea de trupe.

Judecătoarea federală de caz a stabilit o audiere pentru ziua de joi.

În weekend, o altă judecătoare a blocat provizoriu o desfăşurare similară la Portland, un alt oraş cu administraţie democrată, argumentând că nu există "insurecţie la Portland, nici ameninţare pentru securitatea naţională", contrar celor susţinute de administraţia Trump.

Preşedintele SUA are în vizor de mai multe săptămâni oraşul Chicago, agitând posibilitatea de a invoca Insurrection Act, o compilaţie de legi din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, ce permite proclamarea stării de urgenţă cu autorizarea folosirii forţelor armate împotriva cetăţenilor americani, ceea ce este în principiu interzis.

Preşedintele Trump a trimis deja trupe ale Gărzii Naţionale în oraşele Los Angeles, Washington şi Memphis, de fiecare dată împotriva avizului autorităţilor locale democrate.