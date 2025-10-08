€ 5.0963
|
$ 4.3898
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:40 08 Oct 2025

Trump îndeamnă la încarcerarea primarului oraşului Chicago şi a guvernatorului statului Michigan
Autor: Andreea Deaconescu

donald-trump-agerpres_12472700 Donald Trump - foto Agerpres
 

Preşedintele american Donald Trump a îndemnat miercuri ca primarul oraşului Chicago, Brandon Johnson, şi guvernatorul statului Michigan, JB Pritzker, să fie trimişi la închisoare, acuzându-i pe cei doi aleşi democraţi că nu îi protejează pe membrii ICE.

"Primarul din Chicago ar trebui să fie în închisoare pentru că nu i-a protejat pe agenţii ICE! Guvernatorul Pritzker la fel!", a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Două sute de membri ai Gărzii Naţionale din Texas s-au strâns într-o facilitate a armatei de lângă Chicago, în pofida obiecţiilor lui Pritzker, Johnson şi ale altor lideri democraţi din Michigan, şi după ce preşedintele a descris această metropolă drept o "zonă de război", potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Preşedintele Donald Trump a autorizat în weekend desfăşurarea a 700 de membri ai Gărzii Naţionale, însă opoziţia democrată a contestat în instanţă legalitatea ordinului, acuzându-l pe preşedinte că "îşi pedepseşte inamicii politici".

Potrivit democraţilor, administraţia Trump se foloseşte de "pretextul" manifestaţiilor din faţa unui centru al ICE de la periferia oraşului Chicago pentru a justifica trimiterea de trupe.

Judecătoarea federală de caz a stabilit o audiere pentru ziua de joi.

În weekend, o altă judecătoare a blocat provizoriu o desfăşurare similară la Portland, un alt oraş cu administraţie democrată, argumentând că nu există "insurecţie la Portland, nici ameninţare pentru securitatea naţională", contrar celor susţinute de administraţia Trump.

Preşedintele SUA are în vizor de mai multe săptămâni oraşul Chicago, agitând posibilitatea de a invoca Insurrection Act, o compilaţie de legi din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, ce permite proclamarea stării de urgenţă cu autorizarea folosirii forţelor armate împotriva cetăţenilor americani, ceea ce este în principiu interzis.

Preşedintele Trump a trimis deja trupe ale Gărzii Naţionale în oraşele Los Angeles, Washington şi Memphis, de fiecare dată împotriva avizului autorităţilor locale democrate. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Horoscop 9 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 9 minute
De ce te trezești mereu noaptea să mergi la toaletă? Poate fi un semn al unei afecțiuni medicale
Publicat acum 11 minute
Clima o ia razna: Hong Kong înregistrează cea mai călduroasă lună octombrie din istorie
Publicat acum 16 minute
Raed Arafat, explicații pentru cei care spun că a fost exagerare cu Codul Roșu
Publicat acum 38 minute
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close