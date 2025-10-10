€ 5.0927
Data publicării: 19:51 10 Oct 2025

Trump amenință China: Sunt obligat să contraatac financiar
Autor: Ioan-Radu Gava

trump-concluzii-summit_41966400 Foto: Agerpres
 

Donald Trump ameninţă China cu represalii "masive" după restricţiile impuse de Beijing la pământurile rare.

China "devine foarte ostilă", a declarat vineri preşedintele SUA, Donald Trump, ameninţând Beijingul cu o creştere "masivă" a taxelor vamale, după ce ţara asiatică a decis să instituie un control şi mai mare asupra exporturilor de tehnologii legate de pământurile rare, relatează France Presse și Agerpres.

"Aceasta a fost o adevărată surpriză", a reacţionat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

"Trebuia să mă întâlnesc cu (preşedintele chinez Xi Jinping) peste două săptămâni la summitul APEC din Coreea de Sud, dar se pare că nu mai există niciun motiv", afirmă el în aceeaşi postare.

Bursa din New York a închis pe roşu în faţa acestei creşteri bruşte a tensiunilor între cele două prime puteri comerciale mondiale, care au angajat un dialog comercial dificil.

Donald Trump a apreciat că "va fi obligat să contraatace financiar".

Pământurile rare erau deja un punct de fricţiune majoră în negocierile comerciale sino-americane, Washingtonul acuzând Beijingul că tărăgănează în mod deliberat aprobarea autorizaţiilor de export.

Gigantul asiatic este primul producător mondial al acestor materiale esenţiale pentru domeniile digital, auto, energetic şi chiar armament.

Noile controale anunţate joi de Beijing vizează exportul de tehnologii legate de extracţia şi producţia acestor materiale, a precizat Ministerul Comerţului într-un comunicat.

Una dintre opţiunile pe care Donald Trump le ia în considerare pentru a răspunde este o creştere "masivă" a tarifelor la mărfurile chineze care intră în Statele Unite, a adăugat el pe Truth Social.

"Multe alte contramăsuri sunt analizate în mod serios", a mai adăugat Trump.

"Nu este posibil ca China să fie autorizată să ţină lumea 'prizonieră', dar se pare că acesta este planul lor de ceva vreme", a mai declarat Donald Trump.

donald trump
sua
china
