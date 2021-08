Tower Bridge din Londra, blocat de ecologiști. Polițiștii au intervenit în forță / Video

"Activiştii folosesc o camionetă şi o rulotă pentru a bloca strada", a anunţat poliţia londoneză, Metropolitan Police, pe contul ei de Twitter.

"Protestatarii s-au aşezat pe asfalt la joncţiunea nordică a Tower Bridge, fapt care a cauzat perturbări suplimentare", a adăugat Poliţia Metropolitană. Luni este zi liberă în Anglia.



Trimişi la faţa locului "aproape imediat", poliţiştii londonezi au precizat că depun eforturi, alături de colegii lor de la Primăria locală, pentru "a permite reluarea traficului rutier".

This is the moment we disrupted an attempt by Extinction Rebellion to block a road.



We predicted where activists might strike, taking immediate action.



Throughout the past seven days, we’ve responded to several disruptive protests in London.#THREADpic.twitter.com/ydzkzXv6t8