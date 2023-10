TM2023. Evenimentele săptămânii din cadrul Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii

Ne vedem pe Bega, să sărbătorim împreună Timișoara!

Are de toate: concerte, spectacole, performance-uri, vânători de comori, plimbări cu caiacul, filme, instalații artistice. În plină desfășurare e un festival al luminilor, în sclipirea cărora puteți vedea cu alți ochi Iosefinul și Elisabetinul.



Sunt multe tururi ghidate, pe durata cărora puteți afla povești mai puțin cunoscute ale orașului și veți înțelege mai multe despre cât de specială e Timișoara. Miracolul Brâncuși vă așteaptă să-l descoperiți în continuare, într-o expoziție profundă și foarte personală.



Doar să nu stați în casă! Luați cu voi o haină mai groasă, să vă țină de cald seara, când s-a făcut deja frig, și bateți orașul la pas. Priviți Bega și bucurați-vă, a făcut Timișoara ce este azi și e păcat să uităm.

Evenimentele săptămânii

City Celebrations. Weekend de descoperit orașul

6 - 8 octombrie

Malurile Canalului Bega

City Celebration. Celebrarea orașului. Spuneți-i cum vreți, dar pregătiți-vă de un sfârșit de săptămână în care efectiv va fi foarte greu să alegeți ce vreți să vedeți și să faceți. Vom scrie împreună o poveste memorabilă a unei Capitale Europene a Culturii așezată pe malurile unui râu care i-a fost, de-a lungul timpului, deopotrivă motor de dezvoltare și martor tăcut al trecerii timpului, cu bunele și mai puțin bunele ei.



Vino într-un traseu de explorare a programului cultural Timișoara 2023, de-a lungul Canalului Bega, să redescoperi legăturile cu apa ale vechilor cartiere, să-i întâlnești oameni, să vezi povești. Arte vizuale, arhitectură, biodiversitate, educație, sport, urbanism, gastronomie și multă muzică. Toate compune un mozaic viu al unui oraș care trebuie să reînvețe să funcționeze ca o comunitate. Iar cultura poate să fie cea care ne unește. S-a întâmplat asta în multe orașe europene care și-au regăsit astfel calea spre prosperitate și bună înțelegere.



Deci... ne vedem pe Bega! Între 6 și 8 octombrie, haideți să ne bucurăm împreună de Timișoara. A noastră și a celor care vor veni.

Oscilații: Lucruri de reținut

Festivalul Simultan, dedicat artelor interdisciplinare, revine cu o nouă ediție, programată în în perioada 5-8 octombrie. Tema acestui an este „Oscilații: Lucruri de reținut”. Festivalul Simultan explorează curajos și profund, punând în discuție diverse aspecte ale societății și ale vieții individuale influențate de tehnologie.



Muzeul „Corneliu Mikloși” și fostele ateliere ale Societății de Transport Public Timișoara vor fi gazdele acestui eveniment la care sunteți invitați pentru a face un pas în afara timpului prezent și a arunca o privire asupra unui viitor despre care nimeni nu poate spun cât este de îndepărtat.



Deschiderea oficială va avea loc joi, 5 octombrie, de la ora 18, la Muzeul „Corneliu Mikloși”.



Pune mâna pe chitară!

Timișoara devine un oraș... prietenos pentru chitariști. Nu că n-ar fi, în general, prietenos, dar, timp de trei zile, orașul și zonele lui centrale se vor transforma într-o sală de concerte ad-hoc. Sute de chitariști vor pune în scenă un moment spectaculos și emoționant, la Timișoara Guitar Meeting, sâmbătă, 7 octombrie, începând cu ora 16, în Piața Libertății.



Timișoara devine un oraș... prietenos pentru chitariști. Nu că n-ar fi, în general, prietenos, dar, timp de trei zile, orașul și zonele lui centrale se vor transforma într-o sală de concerte ad-hoc. Sute de chitariști vor pune în scenă un moment spectaculos și emoționant, la Timișoara Guitar Meeting, sâmbătă, 7 octombrie, începând cu ora 16, în Piața Libertății.

În cele trei zile vor fi și concerte cu artiști consacrați, precum Bosquito, Vița de vie sau Antract și sunteți așteptați să vă bucurați de fiecare moment al unui eveniment cu adevărat impresionant. Deci... dacă te ține, pune și tu mâna pe chitară! Poți fi parte din poveste.



În cele trei zile vor fi și concerte cu artiști consacrați, precum Bosquito, Vița de vie sau Antract și sunteți așteptați să vă bucurați de fiecare moment al unui eveniment cu adevărat impresionant. Deci... dacă te ține, pune și tu mâna pe chitară! Poți fi parte din poveste.

OPEN EYES § BETA DREAM

6 octombrie, ora 17

zona Bastionului

„Cu ochii deschiși” este un spectacol cinematografic Teatringestazione, companie de teatru din Italia, prezentat în live streaming. Filmul este realizat în timp real, în zona din jurul Bastionului. Locuitorii de aici sunt implicați într-un proiect cine-poetic cu un scenariu bazat pe poveștile lor. Experiențele trăite de ei au stat la baza creării scenariului.

Caiace pe Bega sălbatică

7 octombrie, ora 11

Club Sportiv Nautic Banat

Câți dintre voi știu că se pot fac ture cu caiacul pe Bega sălbatică, în apropierea Timișoarei? Veți putea afla acum mai multe detalii despre aceste adevărate aventuri urbane. Cei care au încercat spun că ele au o mulțime de beneficii pentru sănătatea fizică și mentală. Vă puteți înscrie pentru evenimentele din octombrie.

Magic Gala Show



7 octombrie, ora 19

Sala Olimpia

Dacă aveți puțină nevoie de magie, atunci acest show chiar e pentru voi. La Timișoara vin mari maeștri. Este vorba despre Aaron Crow (Belgia) - Danger Magic, Christian Wedoey (Norvegia) - Underwater Escapes, Lea Kyle (SUA) - Quick Change, Young Min (Coreea de Sud) - General Magic sau Florian Sainvet (Franța) - Manipulation Magic.

Concert Vița de Vie / Timișoara Guitar Meeting

7 octombrie, ora 21,30

Piața Libertății

Membrii trupei Vița de Vie vor urca întâi pe scenă sâmbătă, de la ora 16, la Concertul Manifest, pentru a cânta în duet cu sutele de chitariști piesele „Praf de stele” și „Liber”. Seara ești te invitat apoi să te distrezi alături de ei în concertul complet, pe hituri ca „Basul și cu toba mare”, „Sunetul mai tare”, „Varză” sau „Haihui”.

Concert Implant pentru Refuz / Timișoara Guitar Meeting

8 octombrie, ora 19,30

Cazarma U



Implant pentru Refuz cântă acasă, la Timișoara, orașul în care a fost fondată trupa, în anul 1995. Concertul face parte din cadrul festivalului Timișoara Guitar Meeting, în care sute de chitariști vin să cânte alături de artiști consacrați.



Concert Dubioza Kolectiv, din nou la Timișoara

8 octombrie, ora 20,45

Uszoda



Bosniecii de la Dubioza Kolektiv împletesc aromele locale ale Balcanilor cu influențe de ska, punk, reggae, electronică și hip-hop. Concertele lor sunt sold out în Londra, Amsterdam, Berlin, Dublin, Oslo, Praga sau Madrid, dar și SUA și Canada.









Miercuri, 4 octombrie



Forumul medierii cultural:e patrimoniu atemporal, Cazarma U, ora 10

Pic - spectacol nonverbal | SUB BAGHETA LUI MERLIN, Teatrul Maghiar, ora 10

Cei trei purceluși | SUB BAGHETA LUI MERLIN, Casa Tineretului, ora 12

Forumul medierii culturale: ateliere, Cazarma U, ora 13

Morile Banatului: lansare de carte, expoziție, film, Timiș INFO, ora 15

Cosmoteca de semne spațiale, Muzeul Național al Banatului, ora 17

Timișoara. Harta secrete: Să curgă bere pe Bega! și Licori în Cetate, Cinema Victoria, ora 18

„Actrițe. Adică, scuze că te ating”, HEI Bastion, orele 18, 19, 20

Co-creating our environment, Bastion, ora 19

Stand-up Comdey / Open Mic, seara amatorilor, M2 event venue, ora 19

Divorț în ziua nunții, Sala Capitol, ora 19

La Bayadère (Baiadera), Opera Națională Română, ora 19

Povestea acelor oameni care într-o seară s-au adunat în jurul unei mese, Teatrul Național Timișoara, ora 19

Let the Body Speak – contemporary dance short films, Cinema Victoria, ora 20,30

Concert Fără Zahăr, Podul de Fier, ora 20,30

Sara Renar (exprimental pop, Croația), Aethernativ, ora 21



Joi, 5 octombrie



Conferința internațională „Teach with Space”, Universitatea de Vest, ora 9

StorySeed – festival de storytelling și învățare experiențială, Babel, ora 10

Lampio și grăuntele de lumină | SUB BAGHETA LUI MERLIN, Teatrul Maghiar, ora 10

Forumul medierii culturale: Despre evenimente culturale responsabile, Reciproc, ora 10,30

Timișoara Jazz Festival: Petre Ionuțescu, Vaporul Pelican, ora 11

Fata babei și fata moșneagului | SUB BAGHETA LUI MERLIN, Teatrul Mrlin, ora 13,30

Atelier de arhitectură, Biblioteca UPT, ora 12

Forumul medierii culturale: Remixarea identităților Banatului, MV, ora 15

Close-up Magic cu Johannes, Abel și Elton, Iulius Mall, ora 15

Timișoara Jazz Festival: Ziemia / Eyot, Parcul Uzinei, ora 16

Discuție panel: Formarea de opinii (publice), Faber, ora 16

Forumul medierii culturale: Importanța medierii culturale pentru un spațiu muzeal nou, Muzeul Apei, ora 18

Human Demonstration cu Lorenzo-Cristian, Iulius Town, ora 18

Seara muzicii coreene în Timișoara: Trecutul și prezentul K-Pop, Liceul „Ion Vidu”, ora 19

Simultan: deschiderea oficială, Muzeul Corneliu Mikloși, ora 18

Știute și neștiute despre Constantin Brâncuși, Bastionul Theresia, ora 18

Povestea lui Muck cel mic | SUB BAGHETA LUI MERLIN, Teatrul Maghiar, ora 18

Michael Mitro - Edge of Chaos, MX – atelier STPT, ora 18

„Actrițe. Adică, scuze că te ating”, HEI Bastion, orele 18, 19, 20

Land under wave, MX – ateliere STPT, ora 18

Întâlnire cu Ana Barton, Librăria La Două Bufnițe, ora 18,30

Lansare de carte: În crestere, de Mihai Mateiu, Cărturești Timișoara, ora 18,30

Arsenie. Viața de apoi, Cinema Victoria, ora 18,30

Timișoara Jazz Festival: Paolo Fresu Dvil Quartet, Doru Apreotesei, Centrul Reformat Noul Mileniu, ora 19

Micul prinț – spectacol pentru oameni mari, Sala Capitol, ora 19

Spectacol de teatru forum „Bă, auzi?”, Teatrul Basca, ora 19

WYSIWYG Film Festival prezintă proiecția lungmtrajului „Jucziki”, Nemesis Art Club, ora 19

Anti Party, FITT, ora 19

Recital de orgă Lukas Hasler, Domul Romano-Catolic, ora 19,30

Simultan: Ioana Vreme Moser / Screaming Minerals, Muzeul Corneliu Mikloși, ora 20

New Disorder (modern metal – It), Skotni Vrag (psychedelic rock -Hr), Annapurna (stone rock – Ro), M2 event venue, ora 20

Muzicon Showcase #13 Pinhols & Sweet Wednesday Jam, Codru Urban Garden, ora 20

Necropolis, Performance, Faber, ora 20

Tigru, Cinema Victoria, ora 20,30

Simultan: Dorit Crysler w/ Alberto Novello, Muzeul Corneliu Mikloși, ora 21

Simultan: Ana Fosca, live performance, Muzeul Corneliu Miklosi, ora 22

We’re back, Fratelli, ora 22



Vineri, 6 octombrie



Vremea de mâine | Forecast, platforma Bastion 1

Natură Captivă | Instalație Ana Kun, malul Canalului Bga

Graffiti Triaj, Podul Muncii

EpilepSee, Pavilionul Riverside din Parcul Copiilor

Punct cultural la Biblioteca UPT, ora 9

Momente de fericire, cu Renée Renard, Asociația Pietatea Bănățeană, orele 9 și 15

Micuța Dorothy, Opera Națională Română, orele 9,45 și 11,30

StorySeed – festival de storytelling și învățare experiențială, Babel, ora 10

Culture Quest #4 | Nici apa nu ne udă. Atelier poetic de compoziție sonoră, Centrala Hidroelectrică, ora 10

Cenușăreasa | SUB BAGHETA LUI MERLIN, Teatrul Maghiar, ora 10

Timișoara în viziunea arhitectului-șef Székely László, Casa Maghiară, ora 10

Forumul medierii culturale: Zece ani de drag pentru patrimoniul de prin Banat, Castelul de Apă, ora 10,30

Timișoara Jazz Festival: Nonconformist Anthology, Vaporul Pelican, ora 11

„Biserici înlemnite” - o cartare fotografică: Expoziție de fotografie Ovidiu Micșa, Palatul Ștefania, ora 11

Nature, Migration and Me | Vasyl Kovalenko, Parcul Copiilor, ora 12

Poetics of Politics – The Bucharest School of Photography, Casa ISHO, ora 12

Sonic Future Residencies 2023, Baza Constructorul, ora 12

Târg de viniluri: launmomentdat în curte, Faber, ora 13

Launmomentdat în curte, Faber, ora 13

Forumul medierii culturale: Patrimonul sub reflectoare, Exprimentarium, ora 15

Planete-n pastel, atelier de arte vizuale pentru copii, Muzeul Național al Banatului, ora 15

Michael Mitro - Edge of Chaos, MX – ateliere STPT, ora 15

Land under wave, MX – ateliere STPT, ora 15

Timișoara Jazz Festival: Nonconformist Anthology, Vandercris, D’Arc pe Mal, ora 16

Vernisaj, expoziția „Credință. Încredere. Clandestinitate. Imagini din dosarele polițiilor secrete”, Memorialul Revoluției, ora 17

PRIN @Pepiniera, 1306 plante pentru Timișoara, ora 17

Open eyes & Beta Dream, Bastion – curte, ora 17

Timișoara seniorilor: program de mediere culturală, Asociația Pietatea Bănățeană, ora 17,30

Concert Jazz a la Jais, anturaj, ora 18

Pescărușul Folly din orașul pisicilor | SUB BAGHETA LUI MERLIN, Teatrul Merlin, ora 18

Mihu | Launmomentdat în curte, Faber, ora 18

Forumul medierii culturale: Istoria redată tinerilor în format interactiv, Memorialul Revoluției, ora 18,30

Zilele Filmului Maghiar: Gemenele, Cinema Victoria, ora 18,30

Timișoara Jazz Festival: Pawel Kaczmarczyk Trio, Yuri Daniel Quartet – Northern Lights, Centrul Reformat Noul Mileniu, ora 19

Concert simfonic: dirijor Stefan Geiger, solist Bryan Cheng – violoncel, Filarmonica Banatul, ora 19

Sear Bliss + Thy Catafalque, live, M2 event venue, ora 19

Spectacol de teatru forum „Bă, auzi?”, Teatrul Basca, ora 19

Classic Rock Party, Timișoara Bikers MF, ora 19

Science & Wine, ARChA, ora 19

Vernisaj | Femeia fără Mână, Monotremu & Alexandru Ciobotă, Casa Jakab Toffler, ora 19

Proiecții de film tematic. Cinema Paradiso, ora 19

Casa Jakab Toffler | Cu porțile deschise, ora 19

O noapte furtunoasă. Un exercițiu, Teatrul Național Timișoara, ora 19

Opening Codru Sustainart Village, Codru Urban Garden, ora 19,30

I am Alex / Traitor (spectacol de dans contemporan double bill), Casa Tineretului, ora 19,30

Simultan: Svetlana Maras, live performance, Muzeul Corneliu Miklosi, ora 20

Berlin Division live mix, Manufactura, ora 20

Concert Pragu’ de sus, Porto Arte, ora 20

Precedents to a potential future + Landscapes/s / Performance, Faber, ora 20

Concert The Bandits, anturaj, ora 20

The Face în Campus, Campus UPT, ora 20

Concert Antract / Timișoara Guitar Meeting, Piața Libertății, ora 20,30

Hip-hop dance contemporary workshop, Casa Tineretului, ora 20,30

El Khat | Launmomentdat în curte, Faber – curte interioară, ora 20,30

Cinemateca TIFF: Jane by Charlotte, Cinema Victoria, ora 20,30

Simultan: Simon Whetham, AV performance, Muzeul Corneliu Miklosi, ora 21

Concert Mostre, Manufactura, ora 21

Concert Bosquito / Timișoara Guitar Meeting, Piața Libertății, ora 21,30

Simultan: Jacqnoise, live performance, Muzeul Corneliu Miklosi, ora 22

Sunrise Dance w. Crihan, D’arc, ora 22

Concert The Case, Manufactura, ora 22

Mim Suleiman | Launmomentdat în curte, Faber – curtea interioară, ora 22

Inna Di Yard: Dub & Reggae Session, Hamei, ora 23

after by night / Dan Dragoș / Juni H Toch R, Nemesis Art Club, ora 23







