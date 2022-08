Tirajul noilor volume pentru copii “Winnetou”, retras din librăriile din Germania

Marea editură de cărți pentru copii, Ravensburger, retrage din librăriile germane noile cărți “Winnetou” care îl au ca personaj principal pe eroul cu același nume, un amerindian portretizat la final de secol XIX de romancierul Karl May și arhicunoscut în Germania.

Publicate pentru a însoți filmul “Der junge Häuptling Winnetou” (“Tânărul șef Winnetou”), regizat de Mike Marzuk și lansat în cinematografe pe 11 august 2022, cele două cărți au avut un tiraj mic în librării. Din cauza “numeroaselor reacții negative”, editura a decis, după numai câteva zile, să nu le mai pună în vânzare, explicând că ele transmit “un imaginar romanțat și clișeic”, fără nicio legătură cu istoria adevărată a “opresiunii popoarelor indigene”. Luni, 22 august, patronul Ravensburger, Clemens Maier, a dat asigurări că “nu am avut niciodată intenția de a răni pe cineva”, adăugând că firma sa este “foarte atentă la problema diversității și a aproprierii culturale”, după cum sintetizează jurnaliștii francezi de la Le Monde.

Însă nu este clar la ce val recent de critici a reacționat editura cu retragerea cărții și pe cine ar fi putut “răni”, pentru că au mai existat nemulțumiți și până acum. Deutsche Welle (DW) notează că sursa principală de nemulțumire este că volumele și personajele lor sunt o reeditare a vechiului stereotip al “nobilului sălbatic”. “Nativii lui May nu sunt oameni adevărați, ci figuri idealizate, aproape magice, al căror rol principal este de a se sacrifica în beneficiul protagonistului alb”. Criticii noilor volume mai consideră că tot ceea ce a încercat autorul să descrie este o minciună, pentru că “se ignoră genocidul indigenilor americani și distrugerea habitatului lor”.

O carte rasistă?

În acest context, publicația Deutsche Welle scrie că, totuși... "Să te uiți la Karl May și Winnetou, și să te aștepți la o imagine autentică a experienței nativilor, este ca și cum ai citi Hansel și Gretel pentru sfaturi despre creșterea copiilor". Măsura luată de editură a stârnit o dezbatere și cu privire la posibilitatea de a retrage și filmul. După cum notează The Guardian, Karl May, creatorul romanelor, care a murit în 1912, este considerat primul autor de bestselleruri din lumea vorbitoare de limbă germană și unul dintre cei mai de succes scriitori germani din toate timpurile, în funcție de vânzări. Cărțile sale, care și-au început viața ca texte în serie în ziare și broșuri de câțiva bani, s-au vândut în aproximativ 200 de milioane de exemplare în întreaga lume și au fost traduse în 40 de limbi.

Poveștile lui, mai scrie aceeași sursă, se concentrează pe prietenia dintre personajul Old Shatterhand, un imigrant german în Statele Unite, care este naratorul la persoana întâi al acestora, și Winnetou, un lider apaș (trib amerindian) și fratele său de sânge. Ele au dat naștere la numeroase filme, denumite “westernuri cu varză murată”, piese de teatru și festivaluri populare, care au avut loc atât în Germania de Est, cât și în Germania de Vest în timpul războiului rece și au continuat să fie organizate în toată Germania după reunificare. Cel mai popular festival, cel din Bad Segeberg, atrage aproximativ 250.000 de persoane pe an. “Cărțile cu Winnetou au fost atât de populare încât naziștii nu le-au interzis, în ciuda reticențelor legate de modul în care erau văzute ca fiind în contradicție cu idealurile lor rasiale prin faptul că era acolo o prietenie cu o persoană de culoare. Chiar și Adolf Hitler ar fi fost un fan”, mai punctează publicația britanică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News