Timișoara intră în carantină. Arafat: Semnez ordinul! În weekend, vor rămâne deschise doar magazinele alimentare și farmaciile

Municipiul Timişoara şi mai multe comune intră în carantină din cauza numărului mare de cazuri COVID-19, a decis Comitetul Județean de Situații de Urgență Timiș, în ședința de sâmbătă.

După analiza atentă a tuturor datelor primite din partea Direcției de Sănătate Publică Timiș și a specialiștilor în cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgență Timiș, s-a decis că, începând cu data de 8 martie 2021 ora 00:00, pe raza Municipiului Timișoara, Comunei Moșnița Nouă, Comunei Ghiroda, Comunei Giroc și Comunei Dumbrăvița din Județul Timiș - pentru o perioadă de 14 zile, se vor aplica o serie de măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent în zona menționată sau doar o tranzitează. Aceste măsuri au ca scop prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei.

Arafat: Semnez ordinul

„Trebuie să ne uităm la situaţia în care ne aflăm acum. Timişoara are cea mai mare incidență dintre municipiile care au incidenţă mare. În ultima perioadă am asistat la o creştere zilnică. În acelaşi timp, în sectorul sanitar există o presiune foarte mare, paturile de ATI sunt pline. (...) Dacă începem acum, este posibil să iasă Timişoara din carantină peste 14 zile, hai să zicem 21 de zile. Începerea acum este foarte corectă. (...) Înţelegem foarte bine cu toţii că nu este o măsură plăcută, uşoară. Suntem deja sub presiunea pandemiei, dar, din păcate, nici virusul nu este cel de acum un an, avem o tulpină nouă care se răspândeşte mai uşor”, a spus Raed Arafat.

Acesta a precizat că urmează să semneze ordinul de carantinare.

„Urmează să semnez ordinul în conformitate cu toate prevederile care sunt în vigoare. Sunt două tipuri de măsuri: generale şi care se aplică în timpul weekendului. În weekend, vor rămâne deschise doar magazinele alimentare, farmaciile, nu vor fi deshise mall-urile, centrele comerciale şi celelalte magazine”, a spus Arafat.