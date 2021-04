Teatrelli, spectacol-manifest despre condiţia artistului în pandemie

În această perioadă în care sălile de spectacol din Bucureşti sunt închise, o producţie originală marca creart/Teatrelli&Galateca invită publicul la o întâlnire LIVE, un spectacol "work in progress", conceput ca un manifest- declaraţie şi semnat de unii dintre cei mai reprezentativi artişti ai momentului: "INT. EXT.", de Bobi Pricop, Mihai Păcurar, Teona Galgoţiu, Simona Dabija, Eduard Gabia, Kinga Otvos şi Istvan Teglas va avea loc în vitrinele GALATECA pe 5, 6 şi 7 mai, chiar sub privirile trecătorilor - ale publicului.



Patru artişti - Simona Dabija, Eduard Gabia, Kinga Otvos, Istvan Teglas - sunt izolaţi în patru vitrine. Observă oamenii şi sunt observaţi. Geamul despărţitor îmblânzeşte dorinţa şi teama de apropiere. Ce se va întâmpla mai departe? "INT. EXT.", un performance colectiv work in progress de Bobi Pricop, Mihai Păcurar, Teona Galgoţiu, Simona Dabija, Eduard Gabia, Kinga Otvos şi Istvan Teglaş, o producţie creart/Teatrelli&Galateca, susţinută de UniCredit Bank & JTI, va avea loc pe 5, 6 şi 7 mai în vitrina uneia dintre cele mai cunoscute galerii private de artă contemporană şi design: GALATECA (Strada C. A. Rosetti, 2-4).

Spectacolul va putea fi urmărit gratuit





Publicul va putea urmări în direct şi gratuit, într-o perioadă în care sălile de teatru din Bucureşti sunt închise pe o durată nedeterminată, un spectacol de tip guerrillă în care artiştii vor performa în vitrinele galeriei, sub privirea trecătorilor. O invitaţie originală la o reflexie şi un dialog despre rolul artistului în contextul pandemiei, în care orice contact cu publicul a devenit mijlocit, cel mai adesea, de un ecran, reprezentat în cadrul performance-ului, simbolic, de geamul vitrinei. Chiar şi în rarele dăţi când întâlnirea este directă, masca obturează parţial comunicarea dintre artist şi spectator. Altfel, "INT. EXT." provoacă publicul la o experienţă la rândul ei "obturată" - fără sonor -, dar care îşi propune să dea naştere unui nou tip de percepţie a actului artistic. Totodată, vitrina se transformă într-un "spaţiu de vânzare", într-o perioadă în care artiştii sunt obligaţi la un gen de reconversie de mai multe tipuri.



"Ce sens are arta în lumea de acum, modificată fundamental de consecinţele generate de pandemie, consecinţe care nici măcar nu s-au cristalizat încă? Există o utilitate a artei posibil de dovedit sau cuantificat? Cum poate fi susţinută în faţa publicului larg importanţa recuperării şi repunerii pe picioare a spaţiilor culturale independente? Dar artiştii, ei cum îşi argumentează utilitatea, în primul rând faţă de ei înşişi, şi apoi faţă de lumea din jur? Căutarea răspunsurilor, urgente sau nu, începe într-un spaţiu expus şi totodată protejat, comunicarea dintre interior şi exterior fiind şi ea explorată prin contradicţii. În mijlocul agitaţiei oraşului, geamul despărţitor (fragil şi radical în acelaşi timp, prin puterea lui de a refuza dialogul familiar), propune un contact spontan, prin care conflictul dintre dorinţa imensă şi anxietatea imensă de a ne apropia unii de alţii poate fi, măcar un pic, îmblânzit. " - se arată în textul-manifest al performance-ului "INT. EXT.".



Programul complet al performance-ului "INT. EXT.":



Miercuri, 5 mai: 18.00 - 20.00;

Joi, 6 mai: 18.00 - 20.00;

Vineri, 7 mai: 14.00 - 16.00



Performance-ul "INT. EXT." va fi filmat şi disponibil spre vizionare la o dată ulterioară atât publicului naţional, cât şi publicului internaţional.